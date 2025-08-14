¿Estás sin trabajo? Revisa ACÁ los bonos para cesantes 2025 y cómo postular hoy, 14 de agosto

La cesantía es un problema que afecta a miles de personas a lo largo del país. Por lo mismo, las familias se las arreglan como sea para poder llegar sin inconvenientes a fin de mes.

Es por esto que, en La Número Uno de Chile, llegamos con un listado con los bonos y beneficios dirigidos a todas las personas que se encuentran sin trabajo.

Así puedes postular a los bonos y beneficios para cesantes en 2025

Lo principal que debes tener en cuenta es que en Chile existen cuatro bonos y beneficios destinados a quienes están sin empleo. Sin embargo, para acceder a ellos es necesario cumplir con determinados requisitos, los cuales te explicamos a continuación.

Fondo de cesantía solidario

Este beneficio está dirigido a personas que se encuentran desempleadas y no cuentan con fondos suficientes en su Seguro de Cesantía, o que ya han agotado su saldo y aún no logran reinsertarse en el mercado laboral. Para acceder a esta ayuda, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Estar cesante al momento de la postulación.

al momento de la postulación. No tener los fondos suficientes en el seguro de cesantía para recibir un beneficio de acuerdo con los montos y porcentajes establecidos en la ley.

para recibir un beneficio de acuerdo con los montos y porcentajes establecidos en la ley. Contar con 10 cotizaciones pagadas en el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) en los 24 meses previos al despido . Estas deben estar pagadas con anterioridad al término del contrato laboral.

. Estas deben estar pagadas con anterioridad al término del contrato laboral. Tener las últimas tres cotizaciones continuas y con el mismo empleador.

Contar con un contrato de trabajo que haya finalizado por vencimiento del plazo convenido, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, caso fortuito, fuerza mayor, establecimiento o servicio.

que haya finalizado por vencimiento del plazo convenido, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, caso fortuito, fuerza mayor, establecimiento o servicio. Dejar activa la cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo y aceptar las oportunidades laborales y de capacitación que ofrece la plataforma.

Si es que se cumple con lo anterior, el bono se entrega durante cinco meses si es que se trabajó con contrato indefinido. Por otro lado, si es que existe un contrato a plazo fijo, estos serán tres. La postulación se realiza a través del siguiente link.

Seguro de cesantía

Este beneficio está destinado a trabajadores afiliados a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) que poseen una Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Está orientado principalmente a quienes han mantenido contratos laborales, ya que cada mes se descuenta un porcentaje de su sueldo para financiar este seguro.

¿Cuáles son los requisitos solicitados?

Cesantía : Se debe comprobar, mediante finiquito, la carta de despido, la carta de renuncia, el acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, un certificado de la Inspección del Trabajo o una sentencia judicial.

: Se debe comprobar, mediante finiquito, la carta de despido, la carta de renuncia, el acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, un certificado de la Inspección del Trabajo o una sentencia judicial. Contrato indefinido o de trabajador de casa particular: Se debe contar con al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral, con uno o más empleadores.

Se debe contar con al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral, con uno o más empleadores. Contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado : 5 cotizaciones continuas o discontinuas, con uno o más empleadores.

: 5 cotizaciones continuas o discontinuas, con uno o más empleadores. Cotizaciones se cuentan desde el último período en que el afiliado tuvo acceso al beneficio o, si es su primera solicitud, desde su afiliación al seguro, hasta el mes de término de la relación laboral.

Si se cumplen los requisitos establecidos, el retiro del dinero podrá realizarse mediante giros mensuales, calculados en función del sueldo percibido durante los últimos 12 meses. En ese contexto, los porcentajes aplicables son los siguientes:

70% primer mes.

Segundo mes 60%

Tercer mes 45%

Cuarto mes 40%

Quinto mes 35%

Sexto mes o más 30%.

Te recordamos que la postulación la puedes hacer a través del siguiente link.

Indemnización por término de contrato

En tercer lugar, se encuentra la indemnización por término de contrato. Esta alternativa puede complementar o sustituir la indemnización legal por años de servicio y el Seguro de Cesantía. Se puede pactar con el empleador una vez cumplidos siete años de trabajo continuo, convirtiéndose en una indemnización “a todo evento”, lo que garantiza su pago sin importar la causa del despido.

Además, desde el 1 de diciembre de 2023 entraron en vigencia cambios en los beneficios para personas desempleadas. Si tu postulación fue rechazada en el pasado, ahora tienes la posibilidad de volver a solicitarla. Y si ya estás recibiendo este apoyo, podrías notar ajustes en los montos para pagos programados después de esa fecha.

Subsidio de cesantía

Por último, está el subsidio de cesantía, destinado a quienes no cumplen con los requisitos para acceder al Seguro de Cesantía. Este aporte, entregado por el Instituto de Previsión Social (IPS), puede otorgarse por un período máximo de 360 días.

Estos son los requisitos:

Contar con, al menos, 12 meses (52 semanas) continuas o discontinuas de imposiciones en cualquier régimen previsional afecto al sistema . Dentro de los dos años previos a la fecha de cesantía.

. Dentro de los dos años previos a la fecha de cesantía. Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad que corresponda dependiendo del lugar de residencia.

de la municipalidad que corresponda dependiendo del lugar de residencia. Estar inscrito en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación.

Haber perdido el trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Haber firmado el contrato de trabajo previo al 2 de octubre de 2022 (si fue firmado después, el cesante puede acogerse al régimen del seguro de cesantía pagado por la AFC).