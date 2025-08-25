Festikids Mes del Niño 2025 regresa al Gran Arena Monticello: Estas son las actividades que podrás disfrutar en el gran evento

No queda nada para una nueva edición de Festikids Mes del Niño 2025, el gran evento familiar pensado especialmente para los más pequeños del hogar.

Esa es la tercera versión del gran festival, que siempre sorprende con las diversas dinámicas y presentaciones en vivo.

Es importante recordar que el evento tiene como fecha este domingo 31 de agosto y se realizará en el Gran Arena Monticello de 14:00 a 18:00 horas.

Y ojito, ya que las entradas están disponibles a través del sistema Ticketmaster y los precios van desde los $10.000 a los $43.000 (sin cargo por servicio).

¿Cuáles son las actividades que se podrán realizar en Festikids mes del Niño 2025?

Luego de dos versiones que fueron un completo éxito, en esta tercera edición los protagonistas serán Mi Perro Chocolo con su show «Somos Piratas». Además, Los Ratoncitos Dulces Sueños llegan con «Descubre lo que te hace brillar».

Para cerrar, este evento contará con la participación especial de Mi Duende Mágico, que presentará por primera vez nuevos personajes de su colección 2025.

Pero eso no es todo, ya que como es tradición, el Festival contará con números circenses a cargo de Casa Payaso, marionetas gigantes, música en vivo y carritos con sabrosas golosinas.

Además, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer y fotografiarse con los personajes en tamaño real de Los Ratoncitos Dulces Sueños. De esta manera, podrán vivir una gran experiencia y compartir con ellos previo a su presentación en el escenario principal.

Si estás en busca de un panorama especial para los regalones del hogar, no te puedes perder Festikids 2025, un espacio creado especialmente para ellos y donde las risas y la alegría no faltaran.

