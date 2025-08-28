Festikids Día del Niño 2025: Esto es todo lo que debes saber sobre el gran evento familiar

El domingo 31 de agosto, el Gran Arena Monticello se llenará de alegría, color y diversión. Habrá una nueva edición de Festikids Mes del Niño 2025, el panorama familiar ideal para celebrar junto a los más pequeños.

Este año, el festival contará con la participación de tres grandes espectáculos:

Mi Perro Chocolo, que presentará su show «Somos Piratas» con nuevos vestuarios, corpóreos renovados y un impresionante barco pirata inflable de 4 metros.

Los Ratoncitos Dulces Sueños, quienes llegarán con sus canciones y personajes entrañables.

Mi Duende Mágico, la licencia infantil más importante de Chile en la actualidad.

Además, el evento ofrecerá circo, marionetas gigantes, bandas musicales y carritos de golosinas, transformando el recinto en una verdadera fiesta para toda la familia.

Festikids Día del Niño 2025: Horarios y cómo llegar

Festikids se realizará el domingo 31 de agosto de 14:00 a 18:00 horas en el Gran Arena Monticello, ubicado en Panamericana Sur Km 57, Mostazal, a menos de una hora de Santiago y con acceso directo desde la Ruta 5 Sur.

Si aún no adquieres tu entrada, aún la puedes comprar a través del sistema Ticketmaster. Los precios van desde los $10.000 hasta $43.000 pesos (más cargo por servicio), según la ubicación.

Un panorama ideal para la familia

Estamos felices de presentar por tercer año Festikids Mes del Niño en Gran Arena Monticello, un evento que en sus versiones anteriores ha sido todo un éxito. Es un festival para celebrar la vida, donde la alegría, la música y el color son protagonistas”, destacó Mauricio Marcuson, productor general.

Si buscas un panorama mágico para el Mes del Niño 2025, Festikids en Monticello es la opción perfecta. Es la mejor forma de vivir una experiencia inolvidable en familia.

