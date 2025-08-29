Nueva salida en Canal 13: Despiden en vivo a querido miembro de Hay que decirlo y detallaron las razones de su decisión

Canal 13 suma una nueva baja a sus filas, luego de la salida de un miembro de Hay que decirlo, programa de espectáculos de Canal 13.

El espacio que conduce Ignacio Gutiérrez y Pamela Díaz sufrió la salida de una de sus compañeras. Cabe destacar que hace algunos días se confirmó la baja de Felipe Vidal, quien abandonó el espacio para comenzar una carrera en la política.

Esta nueva noticia la comunicó el mismo Gutiérrez, quien se tomó un par de minutos para despedir a su compañera. Un emotivo último adiós en vivo.

«A esta hora tenemos que despedir a una compañera. Se va por nuevos desafíos, a la Cony Bernal, que está aquí con nosotros hoy día», fueron las palabras del animador mientras todos se reunían para despedirla de la mejor manera.

Asimismo, entre abrazos y palabras de aliento, explicaron cuál era su rol en el espacio farandulero de Canal 13: «Cuando ustedes dicen algo, ella está ahí en el generador de caracteres, poniendo los titulares y los GC».

“Así que Cony, este programa te quiere mucho, que te vaya increíble en la vida y en tus nuevos proyectos. Todo el éxito para ti”, cerró el conductor Ignacio Gutiérrez.

Cony, notoriamente emocionada, agradeció a todo el equipo. «Muchas gracias a todos», respondió entre llantos y emoción.

Felipe Vidal sale de Canal 13 para comenzar una carrera política

Hace algunos días, otro cambió afectó a Canal 13, luego de la salida de Felipe Vidal para comenzar con su carrera política.

El método fue similar, el equipo lo despidió deseándole lo mejor: «Nosotros como equipo le queremos decir: que te vaya súper bien. Vamos a estar contigo, te vamos a apoyar y usted vaya, haga lo que tiene que hacer y rómpala».

«Todos y cada uno de los que integran este programa son maravillosos (…) así que muchas gracias por haberme recibido como me recibieron. Los quiero mucho y ojalá que la cosa ande bien para mí y, por supuesto, para ustedes», agradeció Vidal.