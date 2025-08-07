¿Estás sin trabajo? Revisa ACÁ los bonos para cesantes 2025 y cómo postular hoy, 7 de agosto

Agosto es un mes con gastos extra, ya que los regalones esperan con ansias su regalo por el Día del Niño. Sin embargo, hay muchas personas a lo largo del país que se encuentran sin trabajo y es más complejo poder darse esos gustitos.

Es por esto que, en La Número Uno de Chile trajimos un listado con todos los bonos y beneficios para cesantes a los que puedes acceder este 2025.

Requisitos y montos para acceder a los beneficios para cesantes 2025

En Chile hay actualmente cuatro bonos y beneficios disponibles para quienes están desempleados. Para acceder a ellos, se deben cumplir ciertos requisitos, los que te explicamos a continuación.

Seguro de cesantía

Este beneficio está destinado a los trabajadores afiliados a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) que cuentan con una Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Está diseñado principalmente para quienes han trabajado con contrato, ya que una parte de su sueldo se descuenta mensualmente para financiar este seguro.

Estos son los requisitos que debes cumplir:

Cesantía : Se debe comprobar, mediante finiquito, la carta de despido, la carta de renuncia, el acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, un certificado de la Inspección del Trabajo o una sentencia judicial.

: Se debe comprobar, mediante finiquito, la carta de despido, la carta de renuncia, el acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, un certificado de la Inspección del Trabajo o una sentencia judicial. Contrato indefinido o de trabajador de casa particular: Se debe contar con al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral, con uno o más empleadores.

Se debe contar con al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral, con uno o más empleadores. Contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado : 5 cotizaciones continuas o discontinuas, con uno o más empleadores.

: 5 cotizaciones continuas o discontinuas, con uno o más empleadores. Cotizaciones se cuentan desde el último período en que el afiliado tuvo acceso al beneficio o, si es su primera solicitud, desde su afiliación al seguro, hasta el mes de término de la relación laboral.

Si se cumplen los requisitos establecidos, el retiro del dinero podrá realizarse mediante giros mensuales, calculados en función del sueldo percibido durante los últimos 12 meses. En ese contexto, los porcentajes aplicables son los siguientes:

70% primer mes.

Segundo mes 60%

Tercer mes 45%

Cuarto mes 40%

Quinto mes 35%

Sexto mes o más 30%.

Te recordamos que la postulación la puedes hacer a través del siguiente link.

Fondo de cesantía solidario

En segundo lugar, está el beneficio dirigido a personas desempleadas que no tienen fondos suficientes en su Seguro de Cesantía o que ya han agotado su saldo y aún no logran reinsertarse en el mercado laboral. Para acceder a este apoyo, es clave cumplir con ciertos requisitos.

Estar cesante al momento de la postulación.

No tener los fondos suficientes en el seguro de cesantía para recibir un beneficio de acuerdo con los montos y porcentajes establecidos en la ley.

Contar con 10 cotizaciones pagadas en el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) en los 24 meses previos al despido. Estas deben estar pagadas con anterioridad al término del contrato laboral.

Tener las últimas tres cotizaciones continuas y con el mismo empleador.

Contar con un contrato de trabajo que haya finalizado por vencimiento del plazo convenido, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, caso fortuito, fuerza mayor, establecimiento o servicio.

Dejar activa la cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo y aceptar las oportunidades laborales y de capacitación que ofrece la plataforma.

Si es que se cumple con lo anterior, el bono se entrega durante cinco meses si es que se trabajó con contrato indefinido. Por otro lado, si es que existe un contrato a plazo fijo, estos serán tres. La postulación se realiza a través del siguiente link.

Indemnización por término de contrato

En tercer lugar, está la indemnización por término de contrato. Esta opción puede complementar o reemplazar la indemnización legal por años de servicio y el Seguro de Cesantía. Se puede acordar con el empleador después de cumplir siete años de trabajo continuo, convirtiéndose en una indemnización “a todo evento”, lo que asegura su pago sin importar el motivo del despido.

Es importante considerar que, desde el 1 de diciembre de 2023, se implementaron cambios en los beneficios para personas desempleadas. Si en su momento tu solicitud fue rechazada, ahora puedes volver a postular. Y si ya estás recibiendo este apoyo, es posible que veas cambios en los montos si tienes pagos programados después de esa fecha.

Subsidio de cesantía

En último lugar, tenemos el subsidio de cesantía. Dirigido a personas que no cumplen con los requisitos para acceder al Seguro de Cesantía. Este beneficio lo entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) y puede extenderse hasta por 360 días.

Estos son los requisitos que se deben cumplir:

Contar con, al menos, 12 meses (52 semanas) continuas o discontinuas de imposiciones en cualquier régimen previsional afecto al sistema . Dentro de los dos años previos a la fecha de cesantía.

. Dentro de los dos años previos a la fecha de cesantía. Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad que corresponda dependiendo del lugar de residencia.

de la municipalidad que corresponda dependiendo del lugar de residencia. Estar inscrito en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación.

Haber perdido el trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Haber firmado el contrato de trabajo previo al 2 de octubre de 2022 (si fue firmado después, el cesante puede acogerse al régimen del seguro de cesantía pagado por la AFC).