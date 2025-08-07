Ricky Martin regresa a Chile para inaugurar el estadio Claro Arena: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

¡Hasta que se confirmó! Ricky Martin regresa a Chile para la inauguración del Claro Arena. Una noche mágica que marcará el inicio de un nuevo espacio dinámico en nuestro país.

La cita tiene como fecha el 4 de octubre, y se titula Ricky Martin Live 2025.

El artista de categoría mundial promete un espectáculo de primer nivel, y marca un acontecimiento grandioso. El siempre aclamado artista llega en uno de sus mejores momentos, y en el show se verá toda la experiencia del cantante.

El espectáculo tendrá lo mejor de su repertorio, donde no pueden faltar temas como «Livin’ la Vida Loca», «She Bangs», “La Bomba”, “Vente Pa’ Ca”, «María» y «The Cup of Life», entre muchos otros.

La producción escénica será de alto impacto y está meticulosamente diseñada para realzar la experiencia del concierto, que incluye iluminación de vanguardia, visuales envolventes, una banda en vivo y bailarines. Todo se conjugará para que sea un espectáculo multisensorial que mantendrá al público en movimiento y con las emociones a flor de piel.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

La preventa de entradas para el show de Ricky Martin será el lunes 18 de agosto a las 11:00 am. A través del sistema Punto Ticket Pagando con tarjetas Mastercard Falabella por 48 horas o hasta agotar stock de 7.700 tickets. Máximo 4 entradas por tarjeta.

Por otro lado, la venta general se iniciará al momento de agotada la preventa Banco Falabella y podrás aprovechar de comprar con un 15% descuento para clientes Claro, hasta agotar stock de 1.914 cupones. Máximo 2 cupones por cliente, donde cada cupón accede a 2 entradas.