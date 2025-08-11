La emotiva reflexión de Carolina Arregui en el cumpleaños de su esposo fallecido: Una «mágica señal» conmovió a los invitados

Carolina Arregui juntó a su familia para celebrar los 66 años de su esposo fallecido, Roy Sothers.

Es importante destacar que el profesional de la salud falleció en el mes de mayo, luego de enfrentar un complejo cáncer.

En este contexto, el médico hubiera cumplido años en la jornada del domingo, por lo que su familia se reunió para homenajearlo en una celebración con sus cercanos.

La intérprete prendió las velas y utilizó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras: «Quiero compartir con ustedes este hermoso momento de hoy… Gracias por todo lo que nos entregaste y por haber estado aquí presente junto a nosotros en el día de tu cumpleaños, entregándonos siempre tu amor y haciéndonos sentir personas luminosas. Salud por ti mi amor».

Asimismo, en la íntima celebración había fotos de Roy, y no podía faltar el cántico del cumpleaños feliz. “Vamos a ir a prender las velas de la torta de Roy, que cumpliría 66 años. Todos acá estamos para celebrar su cumpleaños, de a poquito vamos a apagar las luces”, se escucha a Carolina Arregui en el registro.

En ese sentido, una mágica acción sorprendió a todos los presentes. Al momento de soplar las velas, estás se volvieron a prender: «Oh, Roy las prendió, es malulo», se lográ escuchar en el video.

«Roy soy travieso, te pasaste. Mira lo que nos hiciste. Tú nos obligaste a decir un par de palabras a cada uno de nosotros que somos la familia que te amamos”, agregó la intérprete, notoriamente emocionada.

«Solo decirte que este amor es para siempre», concluyó a través de su Instagram.

Reacciones de los seguidores de Carolina Arregui

La publicación de la actriz se llenó rápidamente de comentarios, donde destacaron su fuerza para enfrentar el presente y mantenerse tan calma pese a todo.

«Qué entereza, yo estaría desarmada en llanto», «No se van nunca, sólo se hacen invisibles», «Que difícil es ese primer cumpleaños sin ellos… abrazos llenito» y «Qué hermoso es recordarlo desde el amor y por el amor, se siente que sin duda estuvo allí y muy feliz», fueron algunos de los comentarios.