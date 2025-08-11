¿Estás sin trabajo? Revisa ACÁ los bonos para cesantes 2025 y cómo postular hoy, 11 de agosto

Cada día, la cesantía afecta a miles de familias que se las ingenian para que les alcance el dinero para poder llegar a fin de mes.

En consecuencia, en Radio Corazón llegamos con un listado para que revises los beneficios disponibles para personas cesantes en 2025.

¿Cuáles son los bonos y beneficios para cesantes en Chile?

En Chile, actualmente hay cuatro bonos y beneficios disponibles para personas que se encuentran sin empleo. Para postular, es indispensable cumplir con determinados requisitos, que te explicamos a continuación.

Seguro de cesantía

Este beneficio está destinado a trabajadores afiliados a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) que cuentan con una Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Está enfocado principalmente en quienes han tenido contrato, ya que mensualmente se descuenta un porcentaje de su salario para financiar este seguro.

¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para acceder a este beneficio?:

Cesantía : Se debe comprobar, mediante finiquito, la carta de despido, la carta de renuncia, el acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, un certificado de la Inspección del Trabajo o una sentencia judicial.

: Se debe comprobar, mediante finiquito, la carta de despido, la carta de renuncia, el acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, un certificado de la Inspección del Trabajo o una sentencia judicial. Contrato indefinido o de trabajador de casa particular: Se debe contar con al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral, con uno o más empleadores.

Se debe contar con al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral, con uno o más empleadores. Contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado : 5 cotizaciones continuas o discontinuas, con uno o más empleadores.

: 5 cotizaciones continuas o discontinuas, con uno o más empleadores. Cotizaciones se cuentan desde el último período en que el afiliado tuvo acceso al beneficio o, si es su primera solicitud, desde su afiliación al seguro, hasta el mes de término de la relación laboral.

Si se cumplen los requisitos establecidos, el dinero podrá retirarse a través de giros mensuales, cuyo monto se calcula según el salario recibido en los últimos 12 meses. En ese sentido, los porcentajes aplicables son los siguientes:

70% primer mes.

Segundo mes 60%

Tercer mes 45%

Cuarto mes 40%

Quinto mes 35%

Sexto mes o más 30%.

Te recordamos que la postulación la puedes hacer a través del siguiente link.

Fondo de cesantía solidario

En segundo lugar, se encuentra el Fondo de cesantía solidario.

Este beneficio está destinado a personas sin empleo que no cuentan con fondos suficientes en su Seguro de Cesantía o que ya han utilizado todo su saldo y todavía no han podido reinsertarse en el mercado laboral. Para obtenerlo, es fundamental cumplir con determinados requisitos.

Estar cesante al momento de la postulación.

No tener los fondos suficientes en el seguro de cesantía para recibir un beneficio de acuerdo con los montos y porcentajes establecidos en la ley.

Contar con 10 cotizaciones pagadas en el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) en los 24 meses previos al despido. Estas deben estar pagadas con anterioridad al término del contrato laboral.

Tener las últimas tres cotizaciones continuas y con el mismo empleador.

Contar con un contrato de trabajo que haya finalizado por vencimiento del plazo convenido, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, caso fortuito, fuerza mayor, establecimiento o servicio.

Dejar activa la cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo y aceptar las oportunidades laborales y de capacitación que ofrece la plataforma.

Si es que se cumple con lo anterior, el bono se entrega durante cinco meses si es que se trabajó con contrato indefinido. Por otro lado, si es que existe un contrato a plazo fijo, estos serán tres. La postulación se realiza a través del siguiente link.

Indemnización por término de contrato

Esta opción puede complementar o reemplazar la indemnización legal por años de servicio y el Seguro de Cesantía. Puede acordarse con el empleador una vez cumplidos siete años de trabajo ininterrumpido, transformándose en una indemnización “a todo evento”, lo que asegura su pago sin importar la causa del despido.

Desde el 1 de diciembre de 2023, se introdujeron cambios en los beneficios para personas desempleadas. Si tu solicitud fue rechazada anteriormente, ahora tienes la posibilidad de postular nuevamente. Además, si ya estás recibiendo este apoyo, podrías notar ajustes en los montos si tienes pagos programados después de esa fecha.

Subsidio de cesantía

Para cerrar, encontramos el subsidio de cesantía. Está dirigido a quienes no cumplen con las condiciones para acceder al Seguro de Cesantía. Es entregado por el Instituto de Previsión Social (IPS) y puede otorgarse por un periodo máximo de 360 días.

Estos son los requisitos para acceder:

Contar con, al menos, 12 meses (52 semanas) continuas o discontinuas de imposiciones en cualquier régimen previsional afecto al sistema . Dentro de los dos años previos a la fecha de cesantía.

. Dentro de los dos años previos a la fecha de cesantía. Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad que corresponda dependiendo del lugar de residencia.

de la municipalidad que corresponda dependiendo del lugar de residencia. Estar inscrito en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación.

Haber perdido el trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Haber firmado el contrato de trabajo previo al 2 de octubre de 2022 (si fue firmado después, el cesante puede acogerse al régimen del seguro de cesantía pagado por la AFC).