Joven estaba buscando monedas en la playa, encontró un objeto metálico y se lo puso en la nariz: casi vomita

Una inesperada situación vivieron unos jóvenes que recorrían una playa utilizando un detector de metales. El momento quedó registrado en una transmisión en vivo del creador de contenido Benjamín Vásquez y rápidamente se convirtió en un registro viral en redes sociales.

La idea era simple: buscar monedas y objetos de valor que se encontraban atrapados en la arena. Sin embargo, la experiencia tuvo un radical giro cuando la máquina detectó la presencia de una inesperada herramienta.

Tras excavar, los jóvenes dieron con un objeto sexual enterrado en la playa. En un primer momento, uno de ellos no logró identificar de qué se trataba y comentó entre risas: «Es como un trompo».

La confusión duró poco. Apenas comprendieron qué habían encontrado, reaccionaron con sorpresa. «¿Por qué está eso ahí?», se escucha decir en el video mientras procesaban el insólito descubrimiento.

La escena se volvió más llamativa cuando uno de los muchachos decidió acercarse al objeto para olerlo. Su reacción fue inmediata y mostró evidente desagrado. Más tarde, el grupo optó por guardar el artículo en una bolsa.

Los comentarios que dejó el registro viral

Como era de esperar, el registro no tardó en viralizarse. Actualmente suma más de 3 millones de reproducciones en Instagram, además de miles de «me gusta» y comentarios.

Entre las reacciones destacaron mensajes cargados de humor. «POR QUE LO OLÍA»; «se me cayó, perdón»; «Qué olor tenía el trompo»; «Entre más añejo el corcho huele mejor el vino»; «Así que ahí estaba»; «Buscaba oro y encontró diamante»; «Se me cayó, me lo devuelves?»; «Mala mía se me cayó»; y «Siempre se huele el corcho cuando se destapa un vino», fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

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