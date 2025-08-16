¡Una de las sorpresas de la noche!: Jere Klein llegó a la celebración de los 19 años de Santaferia en el Movistar Arena

¡Te lo advertimos! El show de los 19 años de Santaferia en el Movistar Arena estaría lleno de sorpresas, y así fue.

¡Una sorpresa que nadie esperaba! Durante el cumpleaños de Santaferia en el Movistar Arena, el público enloqueció ante la aparición de Jere Klein, uno de los artistas urbanos más destacados del momento.

Jere Klein se hizo presente en el aniversario de Santaferia

El cantante se sumó a la fiesta con su energía característica, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche, ahora mismo en la cobertura de Radio Corazón. La cumbia y lo urbano se unieron en un show que sigue regalando sorpresas a todos los asistentes.

