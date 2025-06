Sigrid Alegría impacta con potente confesión: «No decidí yo ser actriz»

No cabe duda que Sigrid Alegría es una de las actrices más reconocidas de nuestro país. Por lo mismo que, en una reciente entrevista con Martín Cárcamo en su programa por redes sociales ‘La Alfombra’, es que sorprendió con sus declaraciones.

Resulta que, la intérprete confesó que la actuación no estaba dentro de sus planes de carrera. «La actuación yo no la elegí. Ella me eligió a mí», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Sigrid Alegría aseguró que «ha sido complejo para mí, porque la enfrento y parece que lo hago bien, y me vuelven a invitar. Pero no decidí yo ser actriz».

Es más, la actriz reveló que por mucho se preguntó qué es lo que quería hacer con su vida. «Mi psicóloga me pregunta: ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que quieres hacer? Si pudieras elegir… Y me ha costado mucho llegar a esa respuesta».

¿Cuál es la verdadera pasión de Sigrid Alegría?

Frente a esto, Sigrid Alegría señaló que los recuerdos de su adolescencia fueron muy importantes. «Cuando vuelvo a mi pieza de los catorce o quince años, estoy cantando y bailando frente al espejo, y con una guitarra en la mano. Por lo tanto, decidí aferrarme a esa idea».

Al ser consultada por el animador si prefería la actuación o el canto, Sigrid sorprendió con su respuesta. «Yo elijo el espectáculo musical. No es exactamente el canto. La música me permite actuar. Actuar no me permite hacer música».

Es de esta forma que, Sigrid Alegría dejó en claro que su verdadera pasión es el teatro musical.