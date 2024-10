«Creyéndome la muerte»: Sigrid Alegría sorprendió con radical cambio de look previo a nueva teleserie nocturna de Mega

Sigrid Alegría generó gran sorpresa en redes sociales, luego de mostrar su nuevo cambio de look de cara a la próxima teleserie nocturna de Mega, en la que participará.

La popular actriz nacional, recientemente fue parte de «Como la vida misma» y ahora se está preparando para otro desafío. En este sentido, en su cuenta de Instagram compartió un registro con una melena rubia.

Además, en la publicación, entregó palabras de agradecimiento al estilista, José Luis.

«Te conozco desde mi primera teleserie. Me y nos acompañas en cada teleserie desde entonces, y me ayudas a crear el look de mis personajes», indicó Sigrid Alegría.

Además, la popular actriz agregó: «Me gusta venir a verte. Te abrazo y salgo, otra vez, de la peluquería, creyéndome la muerte».

La nueva teleserie de Mega, en la que participará Sigrid Alegría

El nuevo look de Sigrid Alegría se da previo a lo que será la nueva teleserie de Mega en horario prime, que según consignó la cuenta de Instagram Verdades Spoils, se llamaría «Hermanos Casablanca».

Vale señalar que este nuevo proyecto también contaría con populares figuras como Francisco Melo y Francisco Reyes. Es importante señalar que estos tres actores ya han trabajado junto en otras oportunidades. Recordemos que fueron parte de «¿Dónde está Elisa?», la que tuvo buenos resultados.

Por otro lado, con respecto a la trama de esta nueva teleserie de Mega, desde la cuenta de Instagram, Verdades Spoils entregaron detalles.

«Iván Casablanca (Francisco Melo) vuelve al país luego de veinte años de ausencia para robarle a su hermano, Raimundo Casablanca (Francisco Reyes) toda la fortuna que ha construido durante su vida. Miranda García (Sigrid Alegría) la pareja de Iván, será una pieza clave para lograrlo: se infiltrará en la vida de Raimundo para ganarse su confianza y así, poder hundirlo», indicaron.