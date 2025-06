Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame sorprende con experiencia Pokémon GO

¿Te imaginas poder jugar Pokémon GO mientras vives inolvidables momentos junto a tus personajes favoritos? ¡Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame lo hace posible!

El panorama familiar más entretenido de las vacaciones de invierno trae para ti toda la magia y diversión del videojuego Pokémon GO, uno de los más populares entre grandes y chicos gracias a la experiencia de realidad aumentada, temáticas, juego social y las emocionantes aventuras que viven sus personajes.

Desde el 20 al 29 de junio en Mallplaza Vespucio, la experiencia Pokémon GO presentará una Poképarada de tamaño real que también es un centro de carga, ideal para seguir jugando mientras recargas tu celular.

Junto con esto, tendrás la oportunidad de sacarte fotos en tamaño real con los Líderes de Equipo, Spark, Blanche y Candela, y posar junto a un marco de celular gigante con el querido Pikachu para que te lleves un recuerdo de ese memorable momento. También, podrás llevarte adorables viseras de Pikachu y chapitas oficiales de Pokémon GO Fest 2025. ¡Y muchas otras sorpresas!

Por si no lo sabías, el 28 y 29 de junio de 10:00 horas a 18:00 horas se estará llevando a cabo a nivel mundial el Pokémon GO Fest 2025 Global. Quienes adquieran una entrada a Pokémon GO Fest 2025 Global en la aplicación (no incluida con la entrada al evento).

Podrán disfrutar de todo lo que estará apareciendo en Pokémon GO durante ese fin de semana al mismo tiempo que disfrutan de Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame, o dondequiera que estén.

Compra tus entradas para Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame

Las actividades de Pokémon GO se suman a la larga lista de entretenidas experiencias que trae Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame, las que incluyen: juegos de realidad virtual con Lucid Dreams VR; un handball interactivo; videojuegos para todas las edades; simuladores de conducción.

Además de una Zona Vintage con flippers, arcades y máquinas de baile para los nostálgicos; la posibilidad de animar sus propios personajes en “Pinta y Anima”; Red Bull Gaming Ground y Red Bull Gaming Sphere On Tour, para jugar el último ARAM de Flor Espiritual; lo mejor de los desarrolladores chilenos junto a VG Chile, entre otras.

Las entradas para Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame están disponibles por Ticketmaster con los siguientes valores:

Lunes a jueves:

Entrada individual: $11.000

Promoción 4×3: $33.000

Viernes a domingo:

Entrada individual: $13.000

Promoción 4×3: $39.000

Ojito que los precios para Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame no incluyen el cargo por servicio. Junto con esto, los niños pagan desde los 2 años de edad. Por último, te contamos que los horarios son: Domingo a jueves de 10:00 a 20:00 horas. Mientras que viernes y sábado se extiende hasta las 22:00 horas.