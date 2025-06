Confirman causa de muerte de mujer encontrada en motel de Quilicura

Uno de los casos que impactó al país en los últimos días, es el de Estefanía Fernanda Maturana Alvarado, mujer de 27 años, a la que encontraron muerta al interior de la habitación de un motel en Quilicura.

Es en este contexto que, en las últimas horas, se conocieron los resultados de la autopsia de la joven, en medio de la investigación de su fallecimiento.

De acuerdo a lo consignado por BioBioChile, la causa de muerte se debió a una «asfixia por compresión externa de cuello». Junto con esto, se comprobó que la hora de su partida fue a las 12:40 del domingo.

Frente a esto, es que Carabineros ahora debe determinar si existió participación de terceros. Mientras que, de momento, no existen detenidos por el caso de la mujer hallada muerta en un motel.

¿Qué se sabe del caso de la mujer muerta en un motel?

Hay que mencionar que, de acuerdo a las primeras informaciones, Estefanía Maturana presentaba signos de asfixia por ahorcamiento, esto debido a que se utilizó una sábana que estaba amarrada en su cuello y sujeta al pasamanos del jacuzzi de la habitación.

La mujer fue encontrada por la administradora del motel cerca de las 14:00 horas, cuando llegó hasta la habitación para informarle que su tiempo había terminado. Mientras que, se confirmó que las dos amigas con las que llegó habían dejado el lugar mucho antes.

En conversación con CHV Noticias, la mamá de la víctima, señaló que pudo hablar con ella, quien le pedía ayuda de manera desesperada. «Ella me llamó por teléfono y me dijo: ‘Mamá, ven a buscarme’, yo le dije: ‘¿A dónde estás, Fernanda?’, y me dijo: ‘Estoy en un motel, esta hu… me está pegando, mamá'».

Siguiendo por esta línea, afirmó que le dijo «‘tuve problemas con tal persona. Ven a buscarme, mamá, me está pegando'».