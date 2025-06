Francisco Kaminski vuelve a la televisión: «Me siento feliz en este nuevo proyecto»

Luego de un buen tiempo alejado de la televisión, durante la tarde de este lunes, Francisco Kaminski volvió con todo a la animación de un programa, lo que lo tiene más que feliz.

Estamos hablando de ‘No es lo mismo’ de Tevex, donde llegó a reemplazar a Daniel Valenzuela, quien impactó con su sorpresiva renuncia la semana pasada. Por lo mismo, es que sus nuevos compañeros, Martín González y Willy Geisse, lo recibieron con sentidas palabras.

Frente a esto, es que Francisco Kaminski agradeció el apoyo. «Cómo están muchachos, qué linda presentación, ni mi mamá habla tan bien de mí», lanzó en tono de broma.

Siguiendo por esta línea, el locutor de Radio Corazón agregó: «Estoy muy contento, agradecer primero al canal por la oportunidad, a todo el equipo. Lo importante es que estaremos cada tarde acompañándolos, pasándolo bien, con información del espectáculo y buena onda».

«He recibido mucho cariño estos días dela gente, con respecto a mi participación en el canal, me siento feliz en este nuevo proyecto», cerró Francisco Kaminski su saludo antes de empezar con el programa de farándula.

La sorpresiva salida de Daniel Valenzuela

Hay que recordar que, durante la semana pasada, Daniel Valenzuela impactó al renunciar en vivo en el programa. «Entiendo que no estoy en sintonía con la gente, que es agresión, que es violencia, que es sacarse los ojos, la cabeza, disfrutar de la sangre. A mí eso no me hace bien».

«Ayer dije un chilenismo, muy sutil: ‘Oye, no puedo creer que hayan nueve mil hue… viendo eso’. Me han llegado las ofensas que te mueres», continuó.

Junto con lo que Daniel Valenzuela agregó: «Yo no soy así con nadie, tampoco es lo que entrego. No fue la intención. Me hace mal, es un reflejo de cómo estamos como seres humanos, con qué gozamos. Gozamos con la violencia, con ver al otro apretado, complicado. A mí eso me hace mal, me divierten otras cosas».

«Lo lamento porque a mí me duele que la sociedad valide esas cosas. Yo llego hasta acá, agradezco al canal. Pero también es bueno aceptar nuevos desafíos. Es una situación que venía masticando», cerró.