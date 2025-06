Revelan crudos detalles tras hallazgo de mujer muerta en motel de Quilicura

Durante el fin de semana se conoció el brutal caso de una joven de 27 años, quien apareció muerta al interior del jacuzzi de un motel ubicado en Quilicura, al que había asistido en compañía de dos amigas.

Según a la información que se entregó en un primer momento, la mujer, identificada como Estefanía Fernanda Maturana Alvarado, presentaba signos de asfixia por ahorcamiento, esto al utilizar una sábana que estaba amarrada en su cuello y sujeta al pasamanos del jacuzzi.

Hay que mencionar que, la mujer fue encontrada por la administradora del motel cerca de las 14:00 horas, cuando llegó hasta la habitación para informarle que su tiempo había terminado. Junto con esto, es que se confirmó que las amigas con las que llegó ya habían dejado el lugar.

Es en este contexto que, la madre de Estefanía Maturana rompió el silencio, revelando crudos detalles del caso, además de asegurar que pudo hablar con su hija, minutos antes de su muerte.

Revelan detalles de la muerte de joven en motel

En conversación con CHV Noticias, la mamá de la víctima, señaló que en un audio de WhatsApp, esta le pedía ayuda de manera desesperada. «Ella me llamó por teléfono y me dijo: ‘Mamá, ven a buscarme’, yo le dije: ‘¿A dónde estás, Fernanda?’, y me dijo: ‘Estoy en un motel, esta hu… me está pegando, mamá'».

Siguiendo por esta línea, afirmó que le dijo «‘tuve problemas con tal persona. Ven a buscarme, mamá, me está pegando'».

Junto con esto, en Tele13, la madre de la víctima lanzó una grave denuncia, afirmando que estarían manipulando el celular de Estefanía, borrando videos y fotos de sus redes sociales.

Se debe señalar que, Carabineros informó que la fallecida ingresó al motel Jardín de Eros alrededor de las 06:50 horas, al interior de un vehículo y acompañada de otras dos mujeres.

Por lo mismo, es que la policía está trabajando para dar con el paradero de las sospechosas, dado que el recinto no mantiene registros de las personas que ingresan.