Ex manager de Karen Paola lanza fuerte acusación de infidelidad hacia Juan Pedro: «Ella metió a un desconocido a la habitación»

Si hablamos de los nombres más comentados en la farándula digital, es imposible no mencionar a Danilo 21. El joven tiktoker se ha convertido en el «rey de los cahuines de famosillos» y ya suma apariciones en televisión.

En uno de los episodios de su pódcast «Juzgamos y nos funamos«, Danilo conversó con Cristian Ripoll, ex manager de la cantante Karen Paola, quien no se guardó nada al hablar del pasado de la artista.

Durante la charla, Ripoll aseguró haber presenciado una posible infidelidad de Karen Paola a su pareja de entonces, Juan Pedro Verdier, en un momento en que ambos estaban peleados.

Ex manager de Karen Paola acusa infidelidad de la cantante a Juan Pedro

«¿Ella lo engañó a él?», le preguntó directamente Danilo 21.

«En mi presencia, una vez», respondió Ripoll, dejando impactado al conductor del pódcast.

Según relató, en ese entonces la pareja aún estaba junta, pero «se encontraban peleados». Fue en ese contexto que ocurrió el episodio: «Sí, estaban peleados. Ella metió a un desconocido a la habitación. Fue un departamento que compartíamos juntos».

Ripoll agregó más detalles: «Yo estaba en la habitación del lado de allá, living, comedor compartido, cocina, y ella estaba en la habitación de acá. Igual, no puedo dar fe de lo que ocurrió. Pudo haber sido un amigo gay. Ella no dijo nada».

Sin embargo, continuó narrando la situación: «Ella se encerró en su habitación con esta persona, que es un NN, yo no conozco quién es. Y yo me encerré en mi pieza igual. Y después yo salí, parece que ella me pidió salir y yo salí esa noche. Como ‘oye anda a dar una vuelta'».

Cabe destacar que no es la primera vez que Cristian Ripoll arremete contra Karen Paola. Anteriormente, la había acusado públicamente de mantener una millonaria deuda con él, correspondiente a servicios que prestó como su representante y que, según denuncia, nunca fueron pagados.