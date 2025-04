Marcelo Valverde contó detalles de su millonario robo: «Habían hecho cerca de 30 transferencias»

Hace unos días, se conoció que Marcelo Valverde fue víctima del hurto de su celular, además de la pérdida de su billetera con todos sus documentos. Y para rematar el tema, tras esto, le robaron 10 millones de pesos.

«Si no bastaba con el robo del celular y la pérdida de los documentos, además, hoy me enteré que nos robaron plata, como 10 millones de pesos. Entre plata que tenía en la empresa, plata que tenía guardada para juntar, para pagar el pie de nuestra casita», señaló en aquella ocasión.

En conversación con Las Últimas Noticias, el comediante señaló que «me desperté temprano y vi que había unos mails de transferencias. Se habían metido a la cuenta corriente y habían hecho cerca de 30 transferencias, todas como de 250 lucas cada una, a distintas personas. Me habían sacado toda la plata».

Siguiendo por esta línea, Marcelo Valverde reveló que el dinero estaba repartido entre su cuenta personal y de empresa. «De esa cuenta me sacaron como seis millones de pesos, pero se metieron también a la cuenta de empresa que tengo en el mismo banco y ahí sacaron como cuatro millones más«.

«Trataron de sacar la plata que tengo en un depósito a plazo, donde están los ahorros más grandes, pero no pudieron y se bloqueó la cuenta», indicó.

Marcelo Valverde cuenta detalles de su robo

Es en este contexto que, durante la grabación del capítulo de este jueves de ‘El Sentido del Humor’, Marcelo Valverde dio más detalles de lo ocurrido. «Me robaron el celular y se me perdió la billetera, fueron dos hechos completamente diferentes».

Tras esto, contó que en la carcasa de su celular tenía unas tarjetas, mientras que en la billetera estaban sus documentos y unas fotos antiguas con su esposa. «Esas son las más preciadas». Junto con agregar que «yo esperaba que alguien me lo devolviera, porque uno ve el carnet y busca el nombre en Instagram, y no hay plata porque no manejo efectivo».

«El celular me lo robaron con las tarjetas, sin embargo, el robo lo hicieron a través de la aplicación. Sacan el chip, lo ponen en otro celular, se meten a través del código que llega al celular y me robaron la plata de la empresa y de mi cuenta personal», continuó.

Por otro lado, aclaró que «ahora esperando que hagan la devolución, esto fue escalando por la prensa, cada titular se agarraba del titular anterior e iba creciendo más, más y más».

Frente a esto, es que Luis Slimming le consultó si el banco le devolvería toda la plata. A lo que Marcelo Valverde aseguró que «hasta el momento se aseguró que iban a devolver todo entre 15 a 20 días, así que muchas gracias a la gente… para tener activos, para tener platita, vayan a los showcitos».