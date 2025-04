Conocido cantante se lanzó con todo contra Angélica Castro: «Fue una ordinaria»

La Gala de Viña 2025 se convirtió en uno de los eventos más comentados de lo que va del año, esto debido a que muchas figuras que asistieron al evento, criticaron duramente a la organización por el desorden que terminó en discusiones y atrasos al momento de pasar por la alfombra roja.

Es en este contexto que, en el último capítulo de ‘Entre amig@s y copas’, el podcast de Carla Jara, estuvo invitado Dani Ride, quien representó a Chile en la competencia internacional del Festival de Viña y que contó detalles de la interna.

Frente a esto, es que el cantante, además de mencionar las polémicas que rodearon a la gala, criticó duramente a algunos famosos por no tener autocrítica, especialmente a una conocida animadora.

Las duras críticas contra Angélica Castro

«Todos estaban desesperados por pasar (a la alfombra roja) más desde el ego, Angélica Castro fue una de ellas que de verdad fue terrible», comenzó explicando Dani Ride.

Siguiendo por esta línea, agregó que «la Angélica Castro fue la que no me abrió paso y estaba con su celular y el productor me decía: ‘Dani pasa, pasa’».

«Y yo le decía: ‘permiso, permiso, hola, ¿me puedes dar permiso?’, y ella seguía ahí, y me escuchaba, porque me tenía a esto (de cercanía). Yo le volvía a decir ‘permiso, me dejas pasar’, y me miró de arriba a abajo y yo por dentro: ‘qué se cree esta hueona'», continuó.

A raíz de esto, es que la comunicadora, se habría dado vuelta para comentarle a alguien: «‘¿Por qué dejan pasar a gente que nadie conoce?’. Y yo dije: ‘ah, esta hueona'», relató el cantante.

Para cerrar, Dani Ride aclaró que los participantes de la competencia «nunca entorpecimos el paso de nadie, no tuvimos ningún atado. La verdad es que me molestó mucho, fue una ordinaria honestamente, perdón que lo diga así».