«Estimado, no sabía que era bombero»: Luis Slimming deja la escoba con fotito a potope

No cabe duda que Luis Slimming se convirtió en uno de los humoristas más populares de nuestro país, en especial, luego de su exitoso paso por el Festival de Viña 2024, que lo consolidó entre el público.

Por lo mismo que su popularidad en redes sociales también subió como la espuma. Por lo mismo que, en las últimas horas, el comediante llegó al millón de seguidores en Instagram, así que decidió celebrarlo de la mejor forma posible.

Resulta que, a través de su perfil en la red social de la camarita, Luis Slimming compartió una coqueta sesión de fotos, en la que aparece luciendo solo una bata rosada y una corona. «Llegamos a 1 millón de seguidores en instagram», comenzó escribiendo para acompañar las postales.

«Muchas gracias a todos por su constante apoyo. Llegamos al primer guaton ctm!!🫶🏼🫶🏼🫶🏼 No podría haberlo hecho sin ustedes, o sea, pude comprar bots y hacerlo igual, pero se entiende», continuó su publicación.

Luis Slimming se llenó de mensajes

Como era de esperar, al poco tiempo, Don Comedia recibió cientos mensajes por parte de sus seguidores, con muchos bromeando por la situación y otros felicitándolo e incluso piropeándolo.

«Tremenda comedia, don corneta🔥 felicidades»; «Estoy… confundido, pero excitado»; «El mejor corneta de Chile… Digo, el mejor comediante de Chile»; «Con esa cantidad de pixeles esa corneta debe tener hartos centímetros cúbicos»; «Pero no lo censure po compadre»; «Tremenda comedia don corneta»; «Estimado, no sabía que era bombero»; «Buen comedia Don Pezón»; «imagínate pa los 2 millones»; «estimado, no sabía que era bombero»; «Ahora entiendo porque le decían don corneta» y «Claramente se puede ver el largo del censurado» le escribieron.