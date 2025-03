Así se vivió la última eliminación de Palabra de Honor: «No pude hacer nada, literalmente»

La noche de este lunes, se vivió un nuevo duelo de eliminación en Palabra de Honor, en la que Zoe Bayona y Vico Bouvier se enfrentaron a Andrés Caniulef y Lorena Gálvez para permanecer una semana más en el encierro.

Frente a esto, es que la última se mostró nerviosa ante el riesgo. «Sería una pena tener que dejar esto en pausa o terminado», comentó en torno a la posibilidad de alejarse de Raimundo Cerda.

«Hemos escrito una historia bonita aquí adentro. Uno a veces no elige sentir, y aunque siempre he querido estar soltero, ella tiene una tranquilidad y una paz interior que me ha ayudado mucho. Si se va, continuaremos nuestras vidas, y afuera iremos viendo cómo nos sentimos, y si todo sigue, bienvenida sea la relación», dijo el chico reality.

La competencia consistió en rescatar cantimploras en un circuito que incluyó equilibrio con peso, trepar por una estructura metálica y avanzar por un laberinto a ras de piso. Desde el primer minuto, Andrés tuvo muchos problemas en la pasarela de equilibrio, cayendo muchas veces. Así, sin dificultad alguna, la dupla de Vico y Zoe ganó el duelo.

La dura eliminación de Palabra de Honor

Luego, a Caniulef le tocó decidir entre lealtad o traición. «Es la primera vez que me toca tomar una decisión que duela. Lorena tiene una historia con Rai, pero también sé que hay miles de aventuras que la esperan afuera. Esta noche te tengo que traicionar», le dijo a la ex chica del tiempo.

«Esta prueba fue frustrante porque no pude hacer nada, literalmente. Pero el reality fue una experiencia súper bonita y fortalecedora para conocerme. Conocí a Rai, con quien vivimos este romance genuino y lindo», manifestó Lorena al despedirse de sus compañeros de Palabra de Honor.

Rai, por su parte, se mostró algo enfadado. «Estoy frustrado porque Andrés no pudo completar la prueba, uno se merece salir de acá dejándolo todo hasta que no respondan las piernas. No te voy a mentir que me dan ganas de pescarlo y hacer la prueba yo».

Pasando por su relación con Lorena, el joven la definió como alguien «con quien tuve una conexión que va más allá de algo pasajero. Eres la más pura en tu interior», y le aseguró que «sería rico salir juntos pero tengo que seguir mi misión aquí adentro».

«Él es un niño y está rodeado de chicas lindas, y en esas condiciones es normal que sea picaflor, si nadie entra donde las puertas no están abiertas. Conmigo encontró más paz, una relación no tóxica donde yo trataba de empatizar con su sentir sin juzgarlo. Me gustaría seguir conociéndolo y volver a verlo afuera», indicó Lorena sobre Rai tras su salida.