En el capítulo de este miércoles de Palabra de Honor se vivió un intenso momento, luego de que en una actividad, los participantes tuvieran que escribir una carta dedicada a sus compañeros de competencia.

Llegado el turno de Josué Bernal, confesó que le escribió una carta de amor a Zoe Bayona, pero ella nunca se la respondió. «La última carta que escribí fue la mayor declaración de amor que hice, y nunca recibí respuesta».

De inmediato, Zoe contestó que ella también le escribió mucho a su expareja. «Me siento mal. Has tenido que perder a la persona que amas para escribir una carta. Yo te he escrito cientos de cartas, y nunca tuviste la valentía, por eso no te contesté», espetó, y se fue llorando desconsolada a la habitación.

Yuli y Fabio intentaron alentar a la española, pero ella siguió reclamando. «Ya he aguantado mucho, no puede decir que escribió esa carta. Tiene que perder al amor de su vida y destrozarle la vida para escribir algo. Tiene poca vergüenza, no diga que soy la culpable de que no puedas escribir cartas».

La tensa discusión en Palabra de Honor

Tras el tenso momento en Palabra de Honor, Josué, aconsejado por Fabio, se acercó a Zoe e intentó arreglar las cosas. Pero Zoe le respondió duramente.

«Eres mala persona, estás humillándome permanentemente, y yo no te he hecho nada. Me echas la culpa de que no te abras, cuando nunca tuviste corazón conmigo. No voy a permitir que me sigas tirando por el suelo o que te rías de las infidelidades que me has hecho. Nadie sabe las barbaridades que he tenido que pasar contigo», aseguró.

«Ahora yo tengo un trauma gracias a ti, porque a la que pudiste te fuiste con un colega. Me mentiste y te metiste con mi amigo», afirmó Josué, a lo que Zoe contestó con firmeza.

«Nunca ha existido una relación entre tu amigo y yo. Te lo inventas. Te jode la vida que no tienes ni un motivo para echarme en cara», le dijo en el último capítulo de Palabra de Honor.