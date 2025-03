Marcela Vacarezza revela la difícil pregunta que le hizo su hijo menor: «No sé de dónde sacó el tema»

La noche de este viernes se estrena un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde Marcela Vacarezza es una de las invitadas, quien hablará de su hijo menor Benjamín, y las complicadas preguntas que comenzó a hacer el pequeño con relación a su origen.

De acuerdo a lo consignado por Página 7, la comunicadora recordó que el menor del clan, en un día cualquiera, «bajó del segundo piso muy rápido, yo no sé de dónde sacó el tema y me dijo: ‘Mamá, ¿yo estuve en tu guatita?'».

Frente a esto, es que Marcela Vacarezza le tuvo que contar que no, pero la cosa se puso más complicada cuando preguntó por el resto de sus hermanos. «‘¿Yo no estuve en tu guatita?’, No le dije, ‘¿y en la guatita de quién?'».

Tras esto, es que la esposa de Rafael Araneda debió explicarle que él estuvo en el vientre de otra mujer y que por un tiempo estuvo en un hogar con otros bebés, pero que eso permitió que se conocieran.

«Después, a los cuatro días me preguntó: ‘¿y ustedes me compraron?’, no mi amor, le dije, a lo que él le preguntó si lo habíamos robado, pero le explicamos todo. Una vez vinimos a Chile y lo llevamos al hogar Santa Clara, el hogar donde lo adoptamos, y ahí recorrió el lugar», reveló, según el medio antes nombrado.

Marcela Vacarezza explica el temor a la discriminación

Posteriormente, Marcela Vacarezza reconoció que el tema de su piel ya se ha convertido en un problema, pues en alguna oportunidad el pequeño señaló que no le gusta. «Me dice: ‘No me gusta mi color, quiero ser naranja como ustedes’ y con Rafael le decimos, que su color es precioso, que nos encantaría tener su color».

«Son temas que van a ir saliendo. Yo creo que el vivir allá para él, a ver no sé cómo sería acá, pero él tiene otra compañerita de su color, tiene compañeros chinos, asiáticos, indios… hay más diversidad que para él puede ser bueno en su desarrollo», continuó.

Para cerrar, Marcela Vacarezza reconoció que ha sentido miradas distintas en Chile. «No es en mala, la gente es muy cariñosa con él, la gente mayor es muy amorosa».

«Una vez que vinimos fue a la plaza a jugar y me dijo: ‘Mamá había un grupo de niños que me miraba muy raro’, y yo le pregunté por qué y él me respondió: ‘Porque yo creo que era más alto que ellos’, una ingenuidad, ahora los niños son así», finalizó.