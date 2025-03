Myriam Hernández en el Estadio Nacional: ¿Cuándo parte la venta general y valor de las entradas?

Hace algunos días, Myriam Hernández dejó la escoba, luego de confirmar su concierto en el Estadio Nacional, en el marco de su gira ‘Tauro’, siendo la primera mujer chilena en presentarse en el recinto de esta magnitud.

La cita para este esperado show, es el próximo 23 de mayo, y que la propia cantante adelantó su presentación en el Festival de Viña 2025, asegurando que se trata de una fecha muy importante para ella, pues su cumpleaños es ese mismo mes.

Por lo mismo, es que la gira de Myriam Hernández lleva por nombre ‘Tauro’, ya que se trata de su signo zodiacal.

Es en este contexto que, la preventa para clientes de Banco Estado, se llevó a cabo el pasado miércoles 19 de marzo. Mientras que la venta general es este viernes, 21 de marzo, a las 10:30 horas, a través del sistema PuntoTicket.

¿Cuánto valen las entradas para Myriam Hernández?

A continuación te dejamos el valor de todas las entradas -con cargo por servicio-, además de las ubicaciones, para que no te pierdas de esta experiencia única de la cantante.

Primeras filas: $149.500

Primeras filas lateral: $138.000

Diamante: $126.500

Diamante lateral: $97.500

Platinum: $89.700

Pacífico medio: $71.300

Pacífico alto: $71.300

Pacífico bajo: $71.300

Cancha general: $29.900

Andes: $48.300

Pacífico lateral: $48.300

Galería: $36.800

Silla de ruedas: $29.900

Acompañante silla de ruedas: $29.900

En conversación con Radio Imagina, Myriam Hernández se refirió a su concierto, señalando que «es un honor. Es tan emocionante que es tan difícil a la vez de escribir en palabras».

Siguiendo por esta línea, mencionó que hacer un Estadio Nacional es «tan importante en mi carrera. Tanto en Chile como en el extranjero. Porque obviamente es un hito histórico también».

«Y por supuesto que estoy con toda la energía, y con todo el amor del mundo, para dar todo de mí, para invitarlos a que el 23 de mayo estén conmigo y una vez más agradecer a Dios, a la vida, al público que siempre me quiere, me apoya y me hacen estar presentes en su vida siempre», cerró.