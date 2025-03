¡De impacto! Filtran que Rodrigo Sepúlveda habría renunciado a Mega

Este viernes, Mega ha estado en el centro de la noticia, luego de que confirmaran una pausa en los cambios de animadores de Mucho Gusto y Meganoticias Central, a tan solo un día de que José Antonio Neme dejara el matinal.

«Han sido postergados los cambios de formato y de conductores (…) Durante este periodo se seguirán afinando los diversos procesos de producción y puesta al aire que son propios de estos proyectos, siempre con el solo objetivo de entregar a nuestra audiencia contenidos de la más alta calidad, como es el sello de Megamedia», es parte de lo que señalaron.

Frente a esto, es que de momento, José Antonio Neme no tomará las riendas del noticiero de Mega, mientras que Rodrigo Sepúlveda tampoco se hará cargo del Mucho Gusto, junto a Karen Doggenweiler.

Es en este contexto que, durante las últimas horas, comenzó a circular la información de que este último habría presentado su renuncia a Mega tras esta inesperada situación.

Así es como lo mencionó Gissella Gallardo en Hay que Decirlo, aunque aseguró que «no le habrían aceptado la renuncia». Por su parte, Willy Sabor agregó: «Es difícil, porque Sepu es re cercano a Carlos Heller (presidente del directorio de Mega)».

Por último, hay que mencionar que Tiempo X se contactó con Rodrigo Sepúlveda, quien «reaccionó con risas ante el supuesto, aunque no entregó mayores detalles». Mientras que cercanos al periodista indicaron que se trataría de «fake news».

La reacción de Rodrigo Sepúlveda al cambio de Mega

Se debe señalar que previo a la filtración de su supuesta renuncia, el Sepu habló con la prensa, asegurando que el inesperado cambio es «la plana ejecutiva, yo vengo a cumplir a mi programa habitual…».

«Si hay determinaciones del directorio, de la plana ejecutiva del canal, las tendré que escuchar, no me he sentado a conversar con ellos, espero que hoy se de la posibilidad de hablar para entender, comprender», continuó.

«Me enteré ayer en la tarde, y hoy, después de cumplir mi rol como corresponde, voy a conversar, obviamente. Son decisiones que tengo que escuchar, obvio, ellos tendrán alguna mirada, alguna visión respecto a modificaciones», cerró Rodrigo Sepúlveda.