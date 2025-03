Daniela Aránguiz responde con indiferencia a la polémica por contacto entre mamá de Orsini y Jorge Valdivia

Durante las últimas horas ha sonado con fuerzas el nombre de Jorge Valdivia, quien, desde su salida de la cárcel, se había mantenido reservado.

Y es que una nueva polémica salió a la luz y volvió a salir en palestra el nombre del futbolista, después que se especulara sobre la llamada que recibió el ex jugador de la selección chilena, de parte de la mamá de Maite Orsini.

Sobre esto, consultaron directamente a Aránguiz.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz al respecto?

Como es sabido, desde que Jorge abandonó la cárcel de Rancagua, está viviendo con su exesposa.

Por lo que rápidamente surgió interés en la opinión de ella sobre la polémica que se generó.

En el programa de Tevex, «No es lo Mismo», el periodista Martín González dio a conocer la información, quien aseguró que la mamá de la diputada habría encarado al exesposo de Daniela Aránguiz por teléfono.

«Llamó con rabia, amenazando a Jorge, diciendo ‘deja de hablar (de Maite), ¿hasta cuándo?'», aseguró el comunicador.



«Digámoslo en ese contexto, lo reputeó», agregó Martín.

Por lo que Daniela no tardó en reaccionar. «¿Amenazándolo? Él (Martín González de Tevex) tiene que contarles, porque yo no tengo idea, no tengo ni pruebas ni dudas», agregó.

«Y si quiero contar algo, lo contaría yo. A mí no me cuelguen muertos que no son míos», concluyó Daniela en el programa «Hay que Decirlo».

Según el periodista, la mamá de Maite Orsini, Maite Pascal, se comunicó con Jorge Valdivia para decirle «que no hable más de su hija, que deje de inventar cosas, que asuma…»

A lo que agregó que había sido un «llamado muy extraño, que Jorge no lo entendía, porque el llamado no fue muy cordial. Fue en un tono muy amenazante, por lo que me cuentan», concluyó.