Ingreso de Raimundo Cerda a Palabra de Honor dejará la grande entre las participantes

Tal como se mostró en el último adelanto, durante la noche de este jueves se mostrará la esperada llegada de Raimundo Cerda a Palabra de Honor, quien traerá recuerdos para algunas e ilusiones para otras, además de prometer una mayor intensidad en las competencias.

El joven ingresará a la casa y saludará afectuosamente a Oriana Marzoli y a Gala Caldirola, pero rápidamente empezará a recordar el sobrenombre de “Toro” que le dieron en ‘¿Ganar o Servir?’, coqueteando con Dani, con Anyella y con Faloon Larraguibel, quien se estaba duchando.

Dani en particular se mostrará encantada con la llegada de Raimundo Cerda. «Está bueno él», le comentará a Natu, y le preguntará si habrá tenido algo con una persona trans, para saber sus opciones.

Luego, durante el desayuno, Gala le contará al joven sobre las cosas que se enteró de que Faloon decía de ella al salir de ‘¿Ganar o Servir?’, y el ex Gran Hermano confirmará que también salió decepcionado de algunos compañeros.

«A mí me pasaba lo mismo. Con Pangal y varios, toda la casa hablaba de mí a mis espaldas. Pero eso me sirve de aprendizaje», afirmará Raimundo Cerda.

Raimundo Cerda de cara a su ingreso al reality

Cuando se confirmó su ingreso a Palabra de Honor, el deportista reveló la deuda que le quedó del reality anterior. «Nunca pude salir primero en las competencias individuales, entonces ahora me gustaría lograr eso. Para eso voy a estar mucho más activo y cambiando un poco mi rutina de entrenamiento, para ser un poco más ágil y generar más resistencia».

«Creo que en el reality anterior estaba muy cerrado con lo que quería, demasiado decidido, pero ahora ya no me cierro a nada. Esta vez si encuentro a alguien que me guste mucho, me gustaría quedarme ahí nomás. Puede llegar el amor, uno nunca sabe», agregó.