Sebastián Ramírez se burla de Naya Fácil luego de que cancelara la Gala del Pueblo por problemas económicos

El polémico chico reality, Sebastián Ramírez, no perdió la oportunidad de reírse de Naya Fácil, tras la cancelación de su «Gala del Pueblo».

El día de ayer, la influencer anunció públicamente que tendría que suspender el evento tan esperado debido a que se le salió de las manos. Ya que no contaba con todo lo presupuestado.

Cabe recordar que Naya bajó del evento a Ramírez porque el público se lo pidió, y debido a esto, desató el enojo de Sebastián, quien la acusó de sentirse «utilizado».

El ex de Cony Capelli, caracterizado por su particular personalidad, al ser una figura controversial e irreverente. Utilizó sus redes sociales para reírse del evento fallido de Naya. Debido a que la influencer no podría costear la «Gala del Pueblo», por falta de recursos económicos.

El comentario de Ramírez no pasó desapercibido y rápidamente generó reacciones entre los seguidores, quienes se dividieron entre risas, críticas y apoyo a la influencer. Algunos lo tomaron como una broma liviana y fiel a su estilo directo, mientras que otros lo consideraron una provocación innecesaria.

Lo cierto es que, una vez más, el ex participante de realitys logró captar la atención, demostrando su habilidad para mantenerse en la palestra del espectáculo con sus ácidos comentarios.

¿Qué dijo Sebastián Ramírez?

A través de Instagram, Ramírez compartió sus burlas tras conocer que la influencer no pudo llevar a puerto su iniciativa, la cual organizó en respuesta a Mega, por no invitarla a la gala oficial como actual Embajadora del Festival de Viña del Mar.

En su cuenta de Instagram, Sebastián aprovechó para realizar sus descargos, con la ironía y el sarcasmo que lo caracteriza.

«¿Qué les dije?», «Quién transfirió la Luka», «Algún canal que quiera transmitir la gala de los funados?», agregó el ex Gran Hermano, acompañado con emojis de risas.