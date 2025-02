Iván Arenas se refiere a su vuelta a la TV: «Es una sensación bien extraña» y además cuenta que rol tendrá en este nuevo programa

Este próximo 22 de febrero, se estrenará por las pantallas de Mega, el programa “Viva Viña”, que estará enfocado en la cobertura del Festival de Viña 2025.

El espacio estará conducido por Francisca García-Huidobro y José Antonio Neme y dentro de los panelistas está Iván Arenas.

El humorista habló con Publimetro, acerca de su rol en este programa, que no solo estará centrado en comentar la rutina de los humoristas que van al certamen.

Arenas, se hizo muy popular en Chile por su personaje el “Profesor Rossa”, además de tener participación en programas de humor sin censura. Detalló que aceptó ser parte del espacio de Mega para dar también datos que muchas veces se desconocen de este evento.

Iván Arenas vuelva a la televisión

“Es una sensación bien extraña, porque no es que yo lo quisiera o que quería estar en la televisión, sino que por cosas laborales, yo me dedico a los shows, estoy escribiendo libros, estoy haciendo otro tipo de actividades”, partió declarando Arenas, sobre su participación en este nuevo programa.

Por otro lado, agregó que irá a contar “una combinación de datos curiosos, anecdóticos, relevantes, simpáticos, sorprendentes del mundo”.

Iván continuó la idea, “cuando me dan esta invitación, o me ofrecen esta oportunidad, lo pensé, dije yo, que a lo mejor es justamente el momento de dar estos datos, de que no necesariamente tengan que ver en forma directa con un artista o en forma directa con la actividad que se realiza”.

Añadió que “yo puedo dar datos del propio Viña, puedo dar datos de qué pasó con el reloj de flores, hay elementos comparativos muy buenos que se pueden llegar a cabo mirando al punto sorprendente, como comparar el Big Bang, por ejemplo, con el reloj que tienen una interacción muy interesante”.

¿Qué opina de los comediantes que participarán?

Iván Arenas fue consultado por los humoristas que se subirán a enfrentar al monstruo en esta edición del Festival de Viña.

Él aseguró que “yo lo voy a ver y voy a tener mi opinión personal, yo no soy un experto en dar razones con respecto al humor. Yo de alguna manera participo en el mundo del humor, pero no soy un experto”.