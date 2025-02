María Paz Arancibia se confiesa tras su polémica salida de Sígueme: «Todavía estoy media shockeada»

Una gran polémica se desató en los últimos días, luego de que María Paz Arancibia renunciara a ‘Sígueme’ a poco más de un mes de su llegada al panel, donde protagonizó una serie de polémicas con Daniela Aránguiz.

Es en este contexto que, en conversación con LUN, la periodista rompió el silencio sobre esta situación. «Todavía estoy media shockeada por todo lo que ha pasado mediáticamente».

Siguiendo por esta línea, María Paz mencionó al medio antes nombrado que decidió viajar a Panguipulli para desconectarse del ritmo televisivo, que la vio en el centro de la noticia.

«Acá lo que hago es ir al lago, dormir, me tomo una cervecita, veo una película, tranqui. Desactivé todos los comentarios de mi Instagram, porque me genera ansiedad verlos, y para qué me voy a exponer a leer cosas que no quiero en este minuto», continuó.

La reflexión de María Paz Arancibia sobre su paso por la farándula

Por otro lado, María Paz Arancibia se sinceró sobre lo que vivió durante su paso por Sígueme. «Honestamente, tal vez así es el formato no más. Lo que pasa es que yo no me imaginé que la cuestión funciona como funciona».

«Me pasaba que de repente veía cierto sesgo y eso me incomodaba. El tono de los comentarios se daba dependiendo de cuánto nos agrada tal personaje», aseguró la creadora de contenido.

Junto con esto, recordó sus tensas discusiones con Daniela Aránguiz. «Toda la gente vio como si yo me hubiese buscado el rollo (pelea)… Qué sentido tenía buscar un conflicto, una rencilla con un compañero de trabajo. No estaba dentro de mis posibilidades».

Finalmente, aseguró que a pesar de su mala experiencia en Sígueme, no descarta volver a la televisión. «No le voy a cerrar las puertas a ser periodista de farándula, tal vez una segunda experiencia sería distinta, estaría más preparada, con más herramientas».