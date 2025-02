«Ella es una mentirosa, siempre quiere tener la razón y es una maleducada que insulta, desprecia y humilla»

En el capítulo de este lunes de Palabra de Honor se vivió un tenso momento, luego de que la recién llegada, Zoe Bayona, viviera una fuerte discusión con su expareja, la que terminó con la joven entre lágrimas.

Todo comenzó mientras almorzaban, cuando Daniela Requena le comentó a Zoe que Josué Bernal está afectado con su llegada. «Yo también estoy jodida, sólo que no se me nota. Si quiere hablar algo que me lo diga. Yo he ido siempre detrás de él, lo veo triste y le hago bromas para que se ría».

Mientras tanto, el recluta sostenía, con el grupo de los hombres, que Bayona le fue infiel. Entonces la española intervino para pedirle que por favor no diga esas cosas estando ella presente.

Pero este reaccionó mal. «Vete entonces. Hablaré cuando yo quiera y como yo quiera. Desde que llegaste estás hablando m… de mí. Tú tendrás cosas contra mí y yo contra ti, así que no hables tan alto, que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos».

Zoe quedó afectada con la discusión y se confesó llorando con Daniela. «Lo que pasa es que me he pillado de un chico y lo he usado para olvidarme de él. Es lo único que he hecho. Si eso está mal, que venga alguien y me parta en dos. A lo mejor he hecho cosas mal, pero no es un cuarto de lo que él me hizo, no tiene un punto de comparación».

La respuesta de Josué Bernal en Palabra de Honor

«Me está poniendo a la gente en contra. Me estoy peleando con gente porque él les habla todo el día del tema. Me toca los cojones escuchar barbaridades. No me afecta verlo con una o con otra, pero él ha sido mi debilidad, yo no puedo acercarme a él ni consolarlo. Antes siempre he sido yo la conciliadora, pero no he hecho nada malo para tener que ir a buscarlo», agregó.

En tanto, en la mesa Josué continuaba contando la historia. «Conseguí que se fuera de mi casa, sentí un alivio porque tenía una relación de m… con ella. Después me dio depresión, entonces ella volvió a mi casa, se quedó unos días para comerme la cabeza, pero apenas salió de mi casa se zumbó a mi colega».

«Ella es una mentirosa, siempre quiere tener la razón y es una maleducada que insulta, desprecia y humilla. Tiene una educación tan mala que no tiene sentido de la vergüenza para pelear en la calle», comentó a sus compañeros de Palabra de Honor.

«No la quiero más en mi vida porque me busca la ruina. Es una ruinera», agregó Bernal.