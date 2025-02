Denisse Campos revela las razones por las que abandonó Primer Plano: «yo tengo prohibición de…”

La exmodelo decidió conversar con el programa Que te lo digo, para defenderse ante la ola de críticas que le llegó por su participación en el estelar de CHV.

Denisse Campos detalló todo lo sucedido en PP, partió señalando que recibió dinero por la entrevista, “me pagaron bien”.

Luego comenzó a criticar a la producción del programa conducido por Julio César Rodríguez, “me ponen en un pasillo del canal… en un pasillo, cagada de frío, me traen sin dormir, una hora y media de viaje”.

¿Por qué dejó tirado a Primer Plano?

Tras la consulta de su abandono al programa de CHV en plena entrevista, dijo que: “Me ponen en un pasillo con una silla giratoria. Yo lo dije varias veces, yo pensé que en cualquier momento era El Exorcista”.

Agregó lo siguiente. “Aparte de llevarme sin almorzar, sin comer, me sientan en esta silla con una lesión en el codo y debo ponerme el cabestrillo de una manera incorrecto para que el codo no rozara (el micrófono)”.

La conversación con los panelistas del espacio de Zona Latina continuó y la ex farandulera agregó que “llevaba más de una hora pidiendo que me cambien la silla, con suerte me dieron un café”.

Por último, Denisse Campos explicó otro detalle de su comentada visita a Primer Plano, “yo tengo prohibición de acercarme a estas personas (garzones del local), y estas personas estaban ahí mismo en el estudio, lo que me pudo haber provocado un problema mayor. Me llamaron los abogados para que saliera de ahí”.

