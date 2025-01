María Luisa Godoy deberá someterse a nuevo procedimiento médico tras vencer cruda enfermedad

En septiembre del 2024, a la animadora del matinal de TVN, María Luisa Godoy, le debieron extraer un melanoma cancerígeno de su pierna izquierda.

Esta complicada situación la llevó a tomar la decisión de dejar su espacio en la conducción de Buenos Días a Todos.

Llegando a fines del año pasado, Godoy fue intervenida quirúrgicamente para sacarle este melanoma cancerígeno, el que se le alojó en su pierna izquierda. La operación salió sin novedad y hoy en día se encuentra bien.

Pese a esto, ahora deberá someterse a un nuevo procedimiento para que le extraigan otros tres lunares a medida de precaución.

“Me voy a sacar un lunar grande en el brazo derecho, que al comienzo yo lo veía como un lunar bueno y normal”, comentó la periodista en diálogo con Las Últimas Noticias.

Añadió lo siguiente, “he aprendido que muchos melanomas no necesariamente deben tener un aspecto irregular. Y me debo sacar otros dos en la pierna y el muslo”.

Continuó con que “cuando una persona tiene un melanoma, después que me operaron, me hicieron un mapeo de lunares, donde con una máquina el doctor te va chequeando cada lunar en tu cuerpo. A mí me salieron 11 lunares que tenemos que realizar seguimiento, hay uno que evidentemente me debo sacar y otros dos más por precaución. Cada tres meses debo estar revisándolos, y todos se van a biopsia”.

Una mayor precaución

María Luisa Godoy, pese a esto, aseguró que se encuentra tranquila, ya que hasta ahora ha logrado manejar todas las situaciones a tiempo para evitar que la situación pase a mayores. Aclaró que sabe que debe estar más atenta a ciertos aspectos para no tener nuevas complicaciones.

La que animó la última edición del Festival de Olmué concluyó con lo siguiente. “Protector solar siempre, como todos, y yo no debería tomar nada de sol, o al menos, no antes de las 17:30, lo que fue un desafío en las vacaciones con mis cinco hijos. Y siempre les he puesto mucho protector solar a mis niños, ellos saben todo lo que me pasó y tienen conciencia que se tiene que cuidar. En la cicatriz del melanoma estoy ocupando un parche color piel para taparla y que no se marque”.