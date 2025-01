Momento de furia de Diana Bolocco en Plan Perfecto: «Renuncio en vivo»

En un giro completamente inesperado, la presentadora Diana Bolocco dejó a todos boquiabiertos al abandonar repentinamente el set de «Plan Perfecto» durante una transmisión en vivo el pasado miércoles 22 de enero.

Este acto provocó un ambiente de tensión y confusión tanto entre los miembros del equipo como entre los televidentes que seguían el programa.

La situación se desató cuando se presentó una nota que abordaba los matrimonios más polémicos y comentados del mundo del espectáculo en el país. En este contexto, se incluyó a su hermana, la gran Cecilia Bolocco, generando una incomodidad visible en Diana, quien decidió retirarse abruptamente.

En la nota se mostró un ranking de las ceremonias más destacadas, incluyendo las de Marcelo Ríos, Gonzalo Cáceres y Raquel Argandoña. Sin embargo, cuando se mencionó a Cecilia Bolocco y sus matrimonios con Michael Young, Carlos Menem y Pepo Daire, Diana no pudo contenerse más.

¿Diana renuncia a Plan Perfecto?

Apenas termina la nota, la reacción de la animadora del programa fue repentina e inmediata, dejando a todos boquiabiertos en el panel.

«Quiero decir una sola cosa, nomás», empezó a aclarar.

«Menos mal yo trabajo en este programa, menos mal yo soy la animadora. Pelando a mi hermana», expuso con gran indignación la animadora y hermana de Cecilia.

«¿Quién hizo esta nota? (…). Qué feo pelando los matrimonios de la hermana de la conductora del programa. Renuncio en vivo», comentó mientras comenzaba a ponerse de pie para abandonar el set.

«Chao, me voy (…) me dicen: ‘Tenemos más’. Qué me importa», continuó alegando Diana, aunque con un tono de broma mientras hablaba. Generando risas entre los demás panelistas que se encontraban en ese momento.

«Yapo, vente pa’ acá flaca», añadió la panelista Paulina Rojas, a la esposa de Cristián Sánchez.