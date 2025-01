Cata Pulido se refirió a la posibilidad de que Tonka Tomicic quede absuelta: “No es una santa paloma”

Durante una nueva edición del programa Zona de Estrellas, hablaron sobre los dichos de Sergio Marabolí, que aseguró que Tonka Tomicic volverá a la televisión.

Frente a esto, panelista del programa, Catalina Pulido, no tuvo pelos en la lengua para referirse al caso.

“Este 31 de enero Tonka quedará absuelta de la investigación en el Caso Relojes. A partir de la primera semana de marzo arribaría a un canal de la señal abierta”, fueron las palabras del panelista de Sígueme.

Tras estos dichos, Pulido lanzó sus dardos contra la ex conductora del matinal de Canal 13.

“Ella está limpiando su imagen. ¿Tú crees que se gastó? A ver, cinco millones de dólares por diez años, cincuenta millones de dólares… ¿Tú realmente crees que ella le pasaba toda la plata a Parived para gastar sin saber…?”, así partió la panelista, del programa de Zona Latina.

“Yo creo que Tonka ya no tiene la aprobación ni el beneplácito del público como lo tenía antes… Yo creo que la gente, con este tipo de casos y con la justicia, es cuando la gente se empieza a empelotar”, aseguró.

Continuó señalando que “no tengo nada en contra de ella, pero que haya sido una santa paloma y que no sabía que eso era… Pero por favor, o sea… porque es más viva que…”.

“No es una santa paloma”

“Ella necesita dar muchas explicaciones. A mí me cuesta mucho creer (que no sabía lo de Parived) que una persona tan lúcida, viva, zorra, en el buen sentido de la palabra, me refiero a despierta, como es Tonka Tomicic, y con lo trabajólica y ambiciosa que es, que sabía que no daba puntadas sin hilo... Sabía exactamente el paso que iba a dar”, expresó Pulido.

“Todos la conocimos en la televisión. Yo la conocí de potrilla, así que conozco perfectamente cómo era ella. Entonces, no es una santa paloma, inocente, que se casó con un mal tipo, que la embaucó, que la engatusó”, finalizó.

Revelando finalmente que, según ella, no es una blanca paloma y que no es ingenua como para no saber lo que hacía su marido.