El feroz ninguneo de Fran Maira a Pamela Díaz en ¿Ganar o Servir?: «¿Quién es ella?»

No cabe duda que la llegada de Pamela Díaz a ¿Ganar o Servir?, se convirtió en una de las más polémicas, ya que a algunos de los participantes no les pareció para nada que La Fiera se sumara al encierro de Canal 13.

Estamos hablando de Luis Mateucci, Oriana Marzoli y Fran Maira, la que no dudó en descargarse con sus amigos, criticando al resto de sus compañeros, quienes a sus ojos intentan en todo momento estar en la buena con la animadora.

«Me carga que todos son unos chupamedias, me desespera esa gente», lanzó la ex Gran Hermano. Frente a esto, Luis Mateucci aseguró que «así fue todo Tierra Brava», donde «éramos 16 participantes y 14 estaban así».

«Qué atroz. ¿Por qué? Yo no entiendo» le contestó Fran Maira. Junto con agregar que «¿Quién es ella? Quizá para las generaciones más adultas, sí, pero para la mía, ¿quién es?».

«Yo obviamente sabía por Tierra Brava y había escuchado su nombre antes, pero qué hizo, a qué se dedicó o quién es… No sé», continuó la chiquilla, señalando que «me da más rabia por Austin (Palao, su pareja), el resto no me importa. Lo único que falta es que le meta mierda y después se aleje».

Tras esto, es que Oriana Marzoli no se quedó callada y le recordó que «sería a la segunda persona que se lo hace, primero a tu amiga y ahora a él». Mientras que Fran Maira respondió: «Es verdad, a la Guarén también le metía mierda. Yo no voy a hacer lo mismo, porque no la conozco».

La mala onda de Fran Maira y Pamela Díaz

Hay que recordar que en el ingreso de Pamela Díaz se dio a conocer que no tiene mucha buena onda con Fran, ya que de acuerdo a su relato, se le acercó en un pub y le pidió ser su amiga.

«Yo le dije que no, y seguramente debe estar molesta por eso. Porque a mí no me interesa ser su amiga, no quiero ser amiga de todo el mundo», señaló La Fiera.

Es más, Pamela comentó que le lanzó una broma que no se la tomó del todo bien. «Y le tiré una talla y se molestó, la Guarén me lo contó. Pero si se da para conversar con ella, perfecto».