 Un Movistar Arena que se transformó en una discoteca: Los ritmos urbanos de la vieja escuela se hicieron presentes en la «Reggaetón Night»

Eran las 20:30 cuándo se dio inicio a la Reggaetón Night, una fiesta que hizo retroceder a todo el público asistente a sus años mozos, con Ivy Queen, J Álvarez y R.K.M & Ken-Y de fondo.

La apertura de este evento contó con participación nacional, Lyon la voz, Nico Mastre y Dehilan fueron los encargados de abrir la fiesta, quienes además invitaron a grandes exponentes como Jairo Vera y Pablo Chill-e.

El dueño del sistema y un país que ansiaba tenerlo de vuelta

A eso de las 22:00 horas, y con el público ya expectante, llegó el turno de uno de los platos fuertes de la noche. Solo con el inicio del beat el público enloqueció, el artista boricua sabía cómo encantar a su gente, y cómo no, si es «El dueño del sistema». El icónico «Junto al amanecer», fue solo la entrada de lo que sería un viaje en el tiempo de reggaeton de la vieja escuela. «Sexo, Sudor y Calor», «Deja», «El Amante» y «La Pregunta» fueron solo algunos de los clásicos que interpretó «La fama que camina».

Además, le dedicó unas palabras de apoyo a la escena urbana nacional para cantar «2012», canción que es parte del último álbum de Ak:420, clases de desplante entregó J Álvarez, que abrió los fuegos de lo que sería una noche para el recuerdo.

El regreso triunfal de la diva: Ivy Queen

Luego del paso de J Álvarez, fue el turno de Ivy Queen, pionera femenina en el género que con su carisma y talento deleitó a los presentes. Entre un repaso histórico de sus mejores canciones y mensajes de empoderamiento femenino, «La Caballota» se lució en el escenario ubicado en el Parque O’Higgins.

Asimismo, en una mezcla generacional, interpretó su versión de «Titi me preguntó» y «Yo perreo sola» de Bad Bunny, encendiendo a todo el público.

Sin duda, el punto álgido de su presentación fue cuando comenzó a corear «Yo quiero bailar», canción que ha dejado una huella en el mundo del reggaeton. Bastaron solo los primeros segundos para que el recinto completo se transformara en una discoteca, y es que Ivy no dice que «agarren a sus parejas de la cintura» solo por decirlo.

El dúo del romanticismo: R.k.M & Ken-y emocionaron a todo un recinto

Los encargados de cerrar la noche fueron R.K.M & Ken-Y, dúo que tiene un diplomado en romantiqueo, y en la noche del reggaetón lo dejaron más que claro.

Entre pirotecnia, bailarinas y sus mejores canciones, los puertorriqueños no solo hicieron desbloquear sus mejores pasos a los presentes, también, con sus letras melancólicas y melodías lentas, lograron un ambiente de amor, donde los que más disfrutaron fueron los asistentes que fueron con sus parejas. Pero para no dejar a nadie afuera, «Igual que ayer» sonó más fuerte que nunca, y no cabe duda, que muchos recordaron a sus amores pasados que aún siguen esperando que «decidan regresar».

El 14 de agosto de agosto será una noche para no olvidar, el ambicioso junte de exponentes de primer nivel en suelo nacional, hizo recordar una época pasada en muchos de los asistentes, donde a través de una máquina del tiempo pudieron regresar a esos años donde las mismas canciones que sonaron en esta jornada se descargaban por Ares y se pasaban por Bluetooth.

También puedes leer en Radio Corazón: En un Movistar Arena repleto: Cris MJ armó un «Partyson» en el escenario