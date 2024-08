Pamela Díaz y Oriana Marzoli vivieron tenso encuentro en ¿Ganar o Servir?

Este domingo se vivió el tan esperado ingreso de Pamela Díaz a ¿Ganar o Servir?, que ya generó polémica hace varias semanas, luego de que se filtrara que vivió una violenta pelea con Oriana Marzoli, por la cual la española hasta pidió su salida.

Y en sus primeros minutos en el encierro de Canal 13, ya comenzó a dejar la grande, luego de que Karla Constant le pidiera elegir a tres compañeros para encararlos. Frente a los cual escogió a Luis Mateucci, Facundo González y a la chiquilla, quienes tienen un romance, luego de que La Fiera tuviera un breve romance con él.

A pesar de que no se conocían, Oriana Marzoli aseguró que sabía que Pamela Díaz ha «hablado mal» de ella, por lo que el gusto de conocerla «no es mío», mientras que la chilena solo respondió «Ay, qué amorosa», con todo de sarcasmo, junto con agregar: «¿Qué dije, Oriana, que te molesta taaanto?».

El tenso cruce de Oriana Marzoli y Pamela Díaz

«Me molesta que una persona que, sin conocernos de nada, se ponga como que nosotras íbamos a ‘servir’, como que ella es la que manda, y yo diciendo ‘¡ay, pobre, qué desubicada… Ay, no, qué ridícula, qué vergüenza ajena’», le contestó Oriana.

Junto con lo que agregó: «No te creo que una persona con tanta experiencia de vida (43 años) haga este tipo de comentario tan ridículo», haciendo alusión a su edad, ya que ella tiene 32 años.

Por su parte, Pamela Díaz señaló que «Simple, dije que cuando estoy en un reality ninguna brilla más que yo… y si la molesta tanto, bueno…», además de asegurar que «me encantaría» conocer a Oriana. «Será un sueño hecho reality» contestó esta.

«Creo que la voy a pasar muy bien con Oriana» le dijo La Fiera. «Tenemos personalidades muy distintas: yo en general observo, escucho, por lo general no me voy a pelear por las cosas que Oriana se peleó al principio con Gala (Caldirola). Yo en general estoy en otra parada de mi vida», continuó.

Tras esto, es que Oriana Marzoli le recordó una pelea que tuvo con La Chama en Tierra Brava y terminó dándole un beso. «A mí no te me acerques que yo no quiero tus besos». Frente a lo que Pamela Díaz le dijo: «No te preocupes, se los voy a dar a Facundo».