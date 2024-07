Gino Mella nos visitó en Radio Corazón: «No me imagino haciendo otra cosa»

Este miércoles tuvimos un invitado de lujo en La Mañana de la Corazón. Estamos hablando de ni más ni menos que de Gino Mella, quien llegó a hablarnos de su nuevo disco, además de hacer un repaso por su debut en La Gran Noche de la Corazón.

Para comenzar, el artista presentó su último trabajo de estudio ‘Si no sana hoy, sanará mañana’, confesando que se viene una colaboración ni más ni menos que con Denise Rosenthal. Además de revelar que lo pudo concretar en tan solo tres semanas.

«Son todas vivencias mías, por eso este disco es tan personal, porque viví cada una de estas canciones. Y siento que las personas en su casa, más de alguna lo puede identificar», mencionó Gino Mella en la conversa.

Mientras que con relación a su tema ‘audio de WhatsApp’, afirmó que quiso escribirla porque sabe que él mismo y mucha gente han querido «despedirse de esa forma con tu ex, en buena, pero nadie se atreve porque todos terminan bloqueados, terminan no viéndose nunca más y full en mala. Entonces es algo que todos quisieran hacerlo, pero no se atreven».

Gino Mella y carrera en la música

Por otro lado, Gino Mella habló de su decisión de ser artista, confesando que «cuando estaban todos mis compañeros de colegio decidiendo que querían ser era difícil, porque en ese momento, no pasaba nada con la música como está pasando ahora, artistas urbanos de mi edad no vivían de la música».

«Fue una apuesta igual, pero no me imagino haciendo otra cosa» continuó el músico. Junto con agregar que «no pasaba nada en esos tiempos, hay mucha gente que dice ‘que suerte teni’, pero no ven todo el trabajo. Yo partí desde los 13 años cantando y tengo 24, entonces son hartos años que uno le está dando para que se dé».