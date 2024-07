Latife Soto preocupa con alarmante predicción para lo que se viene en los próximos meses: «Va a haber mucho dolor»

No cabe duda que Latife Soto ha estado en el centro de la noticia durante el último tiempo, gracias a todas las predicciones que ha hecho sobre el futuro de Chile y el resto del mundo, muchas de las cuales ya se han cumplido.

Es en este contexto que nuestros amigos de Radio Pudahuel, conversaron en exclusiva con la tarotista, para preguntarle por varios temas, pero en especial sobre la relación entre Chile y Venezuela, la cual está en su punto más complicado tras las elecciones.

Las potentes predicciones de Latife Soto

Frente a esto, es que Latife Soto señaló que la cosa no se quedará ahí, ya que «las relaciones de Chile con Venezuela van a estar tirantes mientras Maduro no presente las actas». Agregando que «él (Nicolás Maduro) no va a reconocer el fraude. Las relaciones van a estar tirantes como con muchos más presidentes».

Por otro lado, la guía espiritual mencionó que «el futuro de Maduro va a cambiar después de octubre».

«De octubre en adelante vienen muchos cambios. Porque los países que lo apoyan, que son Rusia, Irán o China, tienen intereses económicos en ese país (Venezuela) y negociaciones con Maduro. Entonces, después de esa época, esos países van a ser negociaciones con otros líderes», explicó.

«Se viene difícil para él. Yo creo que de ahí van a venir las traiciones hacia él y va a quedar sin protección», añadió Latife Soto. Además de indicar que «no tiene mucho más tiempo en el cargo. Puede ser de aquí a fin de este año o el otro año, pero en el 2026 Maduro ya no está».

«Yo a él (Nicolás Maduro) lo veo en el exilio, en otro país, no en Venezuela», detalló.

Por último, afirmó que «el pueblo está sufriendo mucho. Veo militares, que se están dando como vuelta, o sea, veo un movimiento militar que está creciendo y que no quiere atacar a su gente. Va a haber mucho dolor todos estos días».