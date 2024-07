«Me parece asqueroso, con cero educación»: Chama hizo la primera espontánea de Gran Hermano y arremetió con todo

Finalmente, en los últimos días se activó el uso de la espontánea en Gran Hermano Chile, donde solo un jugador por semana, tiene la oportunidad de dar tres votos a un participante y dos a otro. Y en esta ocasión, Alexandra ‘La Chama’ Méndez, se convirtió en la primera en pedirla.

Resulta que la ex Tierra Brava llegó hasta el confesionario afirmando que son dos los participantes a los que ya no soporta dentro de la «casa más famosa del mundo». Por lo que les dio sus votos ni más ni menos que a Felipe Thompson y Yuyuniz Navas.

En el caso del primero, Chama afirmó que «al principio creí en él, pero luego ha sido un poco falso y mentiroso. No creo nada de lo que es él, se une a nosotros para sacar información, anda pendiente de todo».

La Chama se lanzó con todo en contra de Yuyuniz Navas

Tras esto, es que la venezolana arremetió con todo en contra de Yuyuniz Navas, pues a pesar de darle dos votos, es contra quien más se quejó. Esto debido a que en los últimos días han tenido una serie de encontrones. Pero esto no es todo, ya que incluso acusó a la hija de Eli de Caso de tener actitudes antihigiénicas dentro de la casa.

«No me siento cómoda con ella en el equipo, es una persona que siempre anda buscando un problema, no tiene respeto, siento que me ha buscado mucho, queriendo provocarme. La he ignorado y siento que es una persona que cree que se merece un respeto, del cual ella no da», explicó La Chama.

Junto con agregar que «No piensa en los demás, habiendo un lavaplatos que es para lavar los platos, ella está escupiendo ahí su saliva cuando se despierta, me parece asqueroso, con cero educación, cuando lo hace me da náuseas y yo no puedo convivir con una persona así».

