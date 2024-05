Steffi Méndez cuenta los primeros detalles tras convertirse en mamá por primera vez: «Nunca había experimentado…»

Un par de semanas atrás, Steffi Méndez dejó la escoba, luego de confirmar en exclusiva en entrevista con la revista Sarah que esperaba su primer hijo con su pareja, el músico sueco Dante Lindhe. Y esto no es todo, sino que había ocultado la dulce espera, pues ya tenía ocho meses.

Es en este contexto que, el pasado 7 de mayo, Ninoska Espinoza, mamá de la joven, se fue de tarro y se convirtió en la primera en confirmar el nacimiento del bebé.

Resulta que a través de su cuenta de Instagram, la ex de DJ Méndez compartió un sentido mensaje dedicado a su hija. «Mi sol, mi todo. Gracias hijita por darme esta alegría y estar junto a ustedes. Mi otra razón por seguir acá en esta vida. Los amo».

Y ya pasados unos días desde la llegada de su bebé, es que Steffi Méndez se dio el tiempo de responder a algunas de las dudas de sus seguidores sobre lo que ha vivido en sus primeros días como mamita, además de compartir algunas fotitos inéditas.

Steffi Méndez encanta con los primeros detalles de su maternidad

Todo comenzó cuando uno de sus seguidores le escribió: «Feliz día de la madre Steffi», a lo que la actriz simplemente contestó con un «Muchas gracias», publicando una tierna postal de los pies de su retoño.

Mientras que otro usuario le pidió «Cuéntanos cómo fue el parto». Contando de inmediato que «nunca había experimentado tantos sentimientos juntos en un día, tuve un parto cesárea, ya que durante mi embarazo me diagnosticaron una enfermedad al intestino grueso y por mi salud tuve que planear cesárea».

Por otro lado, Steffi Méndez reveló que su «Bebé pesó 3.750 y midió 51 cm», además de que durante el embarazo tuvo muchos antojos de ensalada con limón. Además, le contestó a otro usuario que «subí 25 kilos durante mi embarazo y ahora la verdad de las cosas no me he pesado».