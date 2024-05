¿Quién es John Bowe, expareja de Mane Swett, que ganó juicio por custodia de su hijo?

Este viernes se conoció que Mane Swett sufrió un duro revés legal en el juicio por la tuición de su único hijo. Es luego de que la corte en Nueva York fallará a favor de John Bowe, su expareja y padre del menor.

A pesar de que el hombre reconoció que lo retuvo de manera ilegal, desde el tribunal consideraron como más importante una información fundamental. El hecho de que el propio niño no quiere volver a vivir en Chile.

De acuerdo a la entrevista psicológica, confesó que en nuestro país se sentía «deprimido, triste y frustrado», mientras que en Estados Unidos está «feliz, apoyado, comprendido y seguro».

Y luego de conocerse este resultado, es que a continuación te contamos lo que debes saber sobre John Bowe, expareja de Mane Swett y que actualmente tiene la custodia del hijo que tienen en común.

¿Quién es John Bowe y cómo nació su historia con Mane Swett?

El estadounidense oriundo de Minnesota tiene 59 años y es un conocido escritor, autor y consultor de oratoria. De acuerdo a su sitio web, ha trabajado con importantes medios como CNBC, The New Yorker, The New York Times Magazine y GQ.

Por estos días, vive en Nueva York junto a su hijo de 11 años, donde se dedica a dar charlas y asesorar comunicacionalmente a personas y equipos de trabajo.

«Mi enfoque no tiene nada que ver con enseñarte a sentirte más seguro o menos ansioso. Comienza por comprender cómo te escuchan los demás. Utilizando técnicas comprobadas inventadas por los más grandes pensadores y comunicadores de la historia, mi método hará que usted (o su equipo) se comunique de manera más efectiva en tan solo unas horas», indica en su página.

Pasando a otro tema, se debe mencionar que John Bowe y Mane Swett se conocieron en 2010, cuando la actriz hizo un viaje a Río de Janeiro en medio de sus vacaciones. Comenzando al poco tiempo una relación secreta y a larga distancia.

Mientras que en 2011 se conoció que la pareja esperaba a su primer hijo. Pero el amor no prosperó y terminaron en 2013, afirmando que mantenían un acuerdo de visitas, puesto que cada uno decidió vivir en su país de origen.