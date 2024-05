Aseguran que Kel Calderón evadio encuentro con Raquel Argandoña en un evento

En un evento organizado por el Casino Enjoy, Raquel Argandoña sorprendió al conversar amigablemente con el chef Renzo Tissinetti, pareja de su hija Kel Calderón. Sin embargo, muchos notaron que no había rastro de interacción con la influencer, con quien mantiene un distanciamiento desde hace años.

La animadora de TV+ promocionó el restaurante del casino en Santiago y compartió un video en el que elogió el trabajo del chef. Sin embargo, la ausencia de Kel en el encuentro llamó la atención y según rumores, habría optado por no toparse con su madre, incluso estando en el mismo edificio.

¿Kel evadió a Raquel Argandoña?

Durante la ocasión en el Casino Enjoy en Santiago, Raquel Argandoña, fue contratada por Enjoy para promocionar el restaurante del casino. De modo que compartió en sus redes sociales un video en el que elogió el trabajo culinario de Tissinetti.

Además, entabló una amigable conversación con la pareja de su hija Kel Calderón. «Supongamos una cosa: si tú me invitaras algún día, me imagino, a tu casa, cuál de estos platos me servirás», le preguntó, a lo que él respondió Pasta.

«¿Y tú crees que pueda ser que un día me invites a tu casa a comer?”, preguntó nuevamente la animadora. «La cosa es juntar hambre y listo», respondió el chef según consignó La Cuarta.

Sin embargo, la ausencia de Kel Calderón en el evento llamó la atención de muchos, especialmente porque se encontraba en el mismo edificio. Según consignó el medio antes mencionado, Kel habría optado por no toparse con su madre durante el evento, que coincidió con el Día de las Madres.

Los rumores apuntaron a que la influencer se habría mantenido en su habitación del hotel, evitando así cualquier encuentro incómodo con Raquel. Además, se informa que fue vista desayunando con Renzo en el mismo lugar momentos antes del evento.

Recordemos que este distanciamiento entre madre e hija se remonta a cuatro años atrás, luego de que Nano Calderón, hermano de Kel, agrediera a su padre, Hernán Calderón. Sin embargo, la animadora de TV+ aseguro que tuvieron un acercamiento luego de que ella estuviera gravemente en el hospital.