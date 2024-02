¡De impacto! Naya Fácil sufre violento intento de encerrona en La Florida y termina chocando contra casa

No cabe duda que esta semana no ha sido la de Naya Fácil, pues se vio en el centro de la noticia por su detención tras ser acusada de agredir a un trabajador en un centro nocturno de Viña del Mar, donde llegó a entregar ayuda para los damnificados.

Y a solo unos días de este incidente, la chiquilla vuelve a la palestra, luego de que en la madrugada de este viernes diera a conocer que fue víctima de un intento de encerrona en la comuna de La Florida.

Resulta que Naya Fácil se trasladaba hasta la casa de una maquilladora, para prepararse para una importante entrevista de trabajo. Momento en el que un grupo de adolescentes la abordó para intentar llevarse su reconocido auto.

Frente a esto, es que la joven logró evadirlos, pero terminó chocando en contra de una casa.

El relato de Naya Fácil

Y tal como ocurre con todo en la vida de la influencer, no dudó en relatar lo que le ocurrió a través de sus historias de Instagram. «Acabo de chocar el auto, me acaban de hacer un portanazo (por la encerrona). Nos íbamos a juntar acá, porque una niña me iba a maquillar. Eran unos pendejos», comenzó relatando.

Siguiendo por esta línea, Naya Fácil agregó que «intenté retroceder y no me retrocedía el auto. Me bloquearan el auto, por eso lo choqué a cagar. Me tiraron al suelo y me dijeron ‘sácate los aros de oro’».

Por último, en los videos que publicó, la joven aclaró que no portaba nada de oro, y que incluso, los asaltantes no le dieron temor en ningún momento.