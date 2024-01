Pidieron una pizza sin gluten y la respuesta del camarero los dejó sin palabras

Una inusual situación vivió una mujer de nombre Andrea al momento de ir a un restaurante para pedir una pizza sin gluten. A través de TikTok decidió denunciar la respuesta del trabajador que la dejó completamente sorprendida.

Recordemos que la celiaquía es una enfermedad sistémica en individuos genéticamente predispuestos. Ellos, al ingerir gluten, generan una reacción autoinmune que produce un daño de las vellosidades del intestino delgado. Es decir, es una intolerancia permanente en la ingesta de gluten, una proteína presente en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC).

Esto afecta a las personaa con predisposición genética. Para sorpresa de muchos, esta enfermedad puede aparecer en cualquier momento de tu vida. O sea, desde que se integra el gluten a la alimentación hasta una edad más avanzada. Su única forma de tratar es mantener una alimentación sin gluten para siempre.

¿Qué le pasó a Andrea?

Andrea, la persona de quien hablábamos, es una usuaria española de TikTok que viajó a Francia junto a un grupo de amigos. En esta aventura, la mujer publicó en su cuenta de la aplicación China la situación dentro de la pizzería que dejó atónitos a los usuarios.

En el video, la mujer parte afirmando que «un celiaco en Francia no puede sobrevivir», tras esto, comienza a detallar lo vivido en el local. Según comenta, preguntó si tenían pizza sin gluten, a lo que el trabajador le responde que eso era algo muy común en España, pero que allí no.

Tras esta respuesta, Andrea consulta si acaso en el país galo no existían personas celiacas, el empleado respondió que no. «Los celiacos en Francia no existimos, somos típicos de España», publicó en su cuenta con ironía.

La contestación del trabajador dejó sin palabras a Andrea y a sus amigos. En el video, una de sus compañeras comentó: «Opino muy mal. Aquí no puedes comer en condiciones, no te traducen la carta, no te explican lo que hay y encima se creen que si no comes gluten es por gusto».

Reacciones en redes sociales

El video no tardó en viralizarse, logrando más de 10 mil reproducciones en TikTok. «He estado bastante tiempo en Marruecos y no existen los celíacos no se si sólo será en España o qué», «Estuve hace un mes y ningún problema. Comida y cena en restaurantes perfecto incluso postres, un tiramisú de pistacho que estaba de muerte», «Francia es fatal para un celíaco», «Aquí en Francia es muy difícil encontrar un restaurante sin gluten», «Jajajaja para comer sin gluten te vas a un sitio de ensaladas, no a una pizzería, y lo que hay es carísimo», «Tienes toda la razón», son solo algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.