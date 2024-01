«Mentirosa y violenta»: Gabrieli Moreira se lanza con todo en contra de Pamela Díaz y la Chama

Durante el capítulo de este miércoles de Tierra Brava, una nueva participante ingreso al reality. Hablamos de Gabrieli Moreira, una personal trainer brasileña de 24 años, quien también es la ex novia de Fabio Agostini.

En ese contexto es que Canal 13 tuvo una entrevista con la chiquilla. En esta se le consultó sobre su ingreso al programa y sus razones para hacerlo. Sin embargo, se tomó la instancia para tirar venenosos comentarios sobre Pamela Díaz y Chama.

Las razones tras su ingreso

Se debe recordar que ambos han tenido una gran cercanía, incluso después de terminar su icónico romance. De hecho, cuando Miguelito y el español se escaparon de la propiedad, este último se reunió con la chiquilla.

«Fue de sorpresa, yo no sabía que se iba a escapar. Un amigo en común le dijo que yo estaba ahí y se quedó con Miguelito buscándome como dos horas. Nos vimos, me puse súper feliz porque llevaba meses sin verlo. Nos besamos, conversamos, estuvimos juntos unos 20 minutos y se fue», confesó la brasileña.

A pesar de los rumores en torno a su ingreso al programa, los cuales indicaban que lo estaba haciendo por Agostini, la chiquilla aclaró que «no entraré a conquistarlo, pero hay mucho cariño y todo puede pasar«.

En el mismo contexto, explicó que «lo que me interesa es entrar a jugar por mi cuenta, no para volver a estar con él». Posteriormente, añadió: «Nunca he vivido en un lugar o he hecho algo por seguir a un hombre».

¿Qué dijo sobre las participantes de Tierra Brava?

Gabrieli Moreira explicó que tiene un «carácter fuerte», pero que a pesar de ello no quiere entrar «con la mente cerrada acerca de la gente». Sin embargo, y a pesar de sus palabras, la chica reality no dudo en lanzarse, sin filtro, en contra de la Fiera y la Chama.

«Por lo que vi, Pamela (Díaz) no me gusta, es muy soberbia, muy creída, le gusta crear intrigas y peleas. Es una persona que no me va», aseguró.

Sin embargo, posteriormente no dudo en atacar a Alexandra Méndez, la Chama, a quien conoce desde antes de entrar al programa. De hecho, y según detalló la brasileña, se conocieron «en la casa de Fabio, nos llevamos bien afuera, pero supe algunas cosas sobre ella».

«Inventó que Fabio me levantó la mano una vez en una pelea que tuvimos, para dejarlo mal, como violento», declaró sobre la antigua amistad de su ex.

Se debe recordar que la Chama y Fabio Agostini eran muy cercanos. No obstarte, y después de una discusión en el encierro, la amistad se quebró.

«Es una chica muy falsa, mentirosa y violenta, no tengo ganas de acercarme a ella», cerró Gabrieli Moreira sobre la participante de Tierra Brava.