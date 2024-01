Pamela Díaz responde a las críticas por su paso en Tierra Brava: «Todos me amaban ahí»

Pamela Díaz fue una de las participantes más famosas, pero de la misma manera, una de las más criticadas del reality Tierra Brava. Recientemente, La Fiera se refirió a los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales.

En su programa publicado en YouTube, Sin Editar, Díaz recibió a Cony Capelli, la ganadora de Gran Hermano Chile. En dicha instancia, la conductora se sinceró ante el hate que recibe.

¿Qué opina Pamela Díaz de las críticas recibidas en Tierra Brava?

En la entrevista, la ex pareja de Jean Philippe Cretton le consultó a la joven cuál fue su peor momento durante su estadía en el reality de Chilevisión, según menciona La Cuarta.

La respuesta de Capelli fue clara, comentando que su peor momento fue cuando Francisco Arenas, más conocido como Papá Lulo, la trató de agresiva en uno de los capítulos.

Ante esto, la modelo contó su experiencia, señalando que la criticaron mucho por su participación en el programa conducido por Sergio Lagos y Karla Constant.

La ex Tierra Brava mencionó que «a todos les dio por decir que uno hace bullying, que es agresora, que es matona».

«Que yo era la de Vis a Vis, ¿hu** qué les pasa? (…) Me decían la Zulema (personaje de la serie española), me encantaría, me encantaría, sería feliz», indicó.

«Uno va a pasarlo bien, te graban todo el rato, y uno no va a estar explicándole a la gente cómo es mi forma de ser. Más encima todos me amaban ahí, que agradezcan que entrara a ese reality», concluyó Pamela Díaz.

¿Por qué criticaban a La Fiera?

Durante su participación en el reality de Canal 13, la jugadora se convirtió en lo más denunciado ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) durante el mes de noviembre de 2023.

Ante esto, el consejo se refirió de la siguiente manera: «Televidentes denuncian que: ‘Pamela Díaz realiza bullying psicológico a diversos participantes. Matonaje, bullying, violencia, agresividad, amenazas, acoso, hostigamiento, gritos, insultos, afectación de la dignidad de otras personas’«.