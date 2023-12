Así fue el incómodo encuentro entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci en Tierra Brava

Luego de una serie de avances, finalmente la noche de este jueves, Daniela Aránguiz hizo su ingreso triunfal a Tierra Brava, donde promete dejar la escoba con sus polémicas.

Y la cosa partió a lo grande, pues una de las primeras cosas que hizo fue encontrarse con su ex amorcito Luis Mateucci y Alexandra ‘La Chama’ Méndez, su nueva pinche. Esto luego de que los tortolitos disfrutaran de una romántica cita de masajes.

El ingreso de Daniela Aránguiz a Tierra Brava

Como a momento de su llegada, el argentino no estaba en la casa, el resto de sus compañeros se encargó de hacerle un tour. Partiendo con Botota, quien le mostró las camas a Daniela. Al ver dónde duerme Chama con Luis, dijo «por eso está lleno de moscas».

Mientras que al mostrarle una foto de la venezolana, Daniela Aránguiz admitió que es «bonita la niñita, pero pesada». Luego, le preguntó a Botota si Luis se ha acostado con Chama, y el transformista le confirmó que sí. «¡Muerta quedé!», exclamó.

Conversando con el resto de los participantes de la casa, Daniela aprovechó de corroborar lo que el resto piensa de Luis. «Él me dijo: ‘te prometo que no voy a tener sexo con nadie’», les contó. «Acá Luis es conocido como que nadie le cree lo que dice», le respondió Daniela Castro.

Aprovechó además de coquetear con Junior, quien le hizo un baile sexy sobre la mesa, y con Fabio, quien la tomó en brazos y le aseguró que no tiene dueña. «Yo estuve casada 20 años, Luis fue el primer hombre después de mi matrimonio. Los hombres que he besado se cuentan con esta mano y me sobran dedos», confesó ella sobre su experiencia en el amor.

Mientras Dani y el resto conversaban en el patio, Luis y Chama regresaron a la casa vistiendo batas de baño. «¿Hola Chuchi, cómo estás?», lo saludó Daniela Aránguiz, y le dijo que «nosotros nos debemos una conversa. Hazte el h… no más».

Cuando Luis se molestó porque había demasiada gente para hablar de estos temas, se fue adentro de la casa con Chama. «Lo único que te digo es que deberías cumplir tus promesas», le dijo la panelista de farándula.

«Si tenemos una conversación es conmigo, no con todos estos personajes que te falsean. Si pensás que te voy a festejar tus jueguitos, estás muy equivocada», replicó Luis, enojado. «Qué bonita bienvenida, no te reconozco», contestó Daniela Aránguiz.