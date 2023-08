Karla Constant llega a nueva casa televisiva: «Estoy lista para afrontar nuevos desafíos»

Hace unas semanas se dio a conocer que tras 10 años en Mega, Karla Constant salió del canal para dedicarse a nuevos proyectos. «Informamos que la animadora Karla Constant, por motivos personales, ha presentado su renuncia a Megamedia, la que se hará efectiva a partir del próximo 12 de agosto de 2023″, indicaron en un comunicado en ese momento.

Tras esto, es que a través de redes sociales, compartió una serie de registros, en los que se despidió de la estación privada, dedicando emotivos mensajes a todos sus compañeros de trabajo con los que compartió en la década que estuvo junto a ellos.

«Mi último día en @mega.tv después de 10 años, gracias por todos los proyectos y desafíos vividos, y, sobre todo, gracias por los buenos amigos y amigas que conocí, los atesoro y me los llevo en mi corazón», comenzó escribiendo Karla Constant para acompañar la publicación.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Fue un privilegio compartir equipo con ustedes y poder transmitir en pantalla el trabajo de cada uno. Gracias Mega, amigos, compañeros, ¡hasta la próxima!».

Mientras que en el video, se le escucha decir: «En mi último día en Mega quiero darle las gracias a todos, porque de verdad han sido días maravillosos, de abrazos fuertes y apretados, de palabras con sentimientos, con emoción, y me tirita la voz, se me cierra la garganta, porque la emoción también me invade a mí, muchas gracias a Mega y a todos ustedes».

El nuevo canal de Karla Constant

Es en este contexto que hace solo unos minutos, se dio a conocer la nueva casa televisiva de Karla Constant, siendo ni más ni menos que Canal 13, donde estuvo por casi 15 años y vuelve a encargarse de una serie de proyectos.

«Siempre supe que volvería a Canal 13, ¡y ese día llegó!», declara la animadora, agregando que «estoy lista para afrontar nuevos desafíos, para continuar con lo que más me apasiona en la vida en la casa que dejé hace 10 años».

Karla confiesa que «hoy regreso con todo mi corazón a reencontrarme con el público a través de este canal al que tanto quiero, porque aquí están mis orígenes. Gracias Canal 13 por traerme de vuelta».